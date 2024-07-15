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川普挨槍 陳水扁「感同身受」：「選舉如化學」仍充滿變數

美國前總統川普再度角逐大位，13日在賓州露天造勢遇到槍擊負傷，被特勤護送離開時不忘振臂疾呼「FIGHT」！ （美聯社）

美國前總統川普再度角逐大位，13日在賓州露天造勢遇到槍擊負傷，被特勤護送離開時不忘振臂疾呼「FIGHT」！ （美聯社）

2024/07/15 10:00

〔記者王俊忠／台南報導〕美國共和黨黨員代表大會本週將開幕，再次角逐大位的前總統川普美東時間13日卻在露天造勢時遭槍擊。前總統陳水扁2004年大選前夕也在車隊掃街造勢時挨槍受傷，他今（15）日評論強調，當年319槍擊案對大選結果沒有產生關鍵影響，如今外界一般認為這次槍擊對川普有加分，但他認為，距大選投票還有近4個月，仍有變數。

陳水扁在臉書評論指2004年3月19日下午1點45分，在總統大選投票日前1天，他到台南車掃拜票，槍擊案發生在總統的故鄉台南、綠大於藍的地方，凶嫌陳義雄於案發後10天自殺身亡。

陳水扁指出，此319槍擊案經美籍國際知名鑑識專家李昌鈺博士調查後，台南地檢署及刑事局認定陳義雄為唯一凶嫌偵結。2004年3月22日民進黨民調中心追蹤槍擊案對投票行為有影響的只有2.4%，其中1.3%改支持連宋配；1.1%轉投陳呂配，顯然319槍擊案對2004總統大選結果並不生關鍵性的影響。

對於川普遭槍擊案，陳水扁表示，2024年7月13日下午6點，川普在被稱為「美國的搖籃」賓州巴特勒小鎮演講，這小鎮傾向共和黨以白人居多，凶嫌當場遭擊斃。

陳水扁說，FBI賓州匹茲堡辦事處特務羅杰克在記者會宣稱這是針對川普的暗殺，不是網傳的自導自演。713槍擊案對美國今年總統大選的影響，一般認為對川普應有加分，但距11月5日總統大選投票日還有將近4個月，他認為，「選舉如化學」，仍充滿變數。

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前總統陳水扁在臉書評論指美國七一三槍擊案，一般認為對美總統參選人川普加分但仍有變數。（資料照，記者王俊忠攝）

前總統陳水扁在臉書評論指美國七一三槍擊案，一般認為對美總統參選人川普加分但仍有變數。（資料照，記者王俊忠攝）

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