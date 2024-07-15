中共推「繁星計畫」拉攏台青赴中！學者：藉此達心理暗示效果

中國政府頻繁舉辦各類青年統戰活動，今年在上海市台辦指導下，委由復旦大學主辦「繁星計畫」，提供台灣大學生暑期到中國企業的實習機會。圖為中國國台辦主任宋濤在「兩岸青年發展論壇」致詞。（圖取自國台辦旗下中國台灣網）

2024/07/15 09:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共為吸引台灣年輕人赴中發展，今年在上海市台辦指導下，委由復旦大學主辦「繁星計畫」，提供台灣大學生暑期到中國企業的實習機會；學者示警，這是統戰版「繁星計畫」，中共刻意使用這個名稱，要達到心理暗示的效果，目的是拉攏台灣青年，為統一塑造有利條件。

根據國台辦旗下「中國台灣網」報導，截至目前為止，「繁星計劃」已經累計覆蓋100多所大學，共為200多名台灣學生提供實習崗位。

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另外，湖北經濟學院今年主辦兩岸青年文化藝術之旅，邀請18歲以上、45歲以下的台灣青年報名參加，僅須負擔來回機票，落地後會由中方單位負責接送機和團體食宿費用。

對此，台灣教授協會會長陳俐甫受訪表示，中共有所謂「融台政策」，加強對青年統戰，強化與地方宮廟合作，並開放用學測成績可申請中國重點大學，目的是要改變年輕人的國家認同。

陳俐甫指出，太陽花運動後，多數年輕人認為台灣與中國是不同國家，從那時候起，中共就認為須再強化對台灣年輕人的統戰工作，知道台灣人重視升學、就業，相關措施就著墨這些。

陳俐甫分析，在台灣，「繁星計畫」是讓社區高中優秀學生，可申請台大、清大等一流大學。中共套用「繁星計畫」這個名詞，是要達到心理暗示效果，讓學生以為像台灣繁星計畫一樣，到中國就能進頂尖名校、到大型企業就業，使年輕人忘記「中國是敵國」，當你產生好感，就不排斥統一。

據舉例，中共在上海、南京、蘇州等大城市，提供大型企業實習機會，要吸引年輕人過去。對於想創業的，就在福建省規劃新創園區及提供房舍。

陳俐甫指出，中共已不指望改變那些支持民進黨的台灣中老年人，統戰工作重點放在年輕人，尤其要吸引「首來族」，十幾歲就要讓你喝長江水，讓你變成中華民族一部分。當你赴中求學、就業，生活在「罵台獨」環境中，洗腦速度總是比較快。

他強調，不是每個人過去都會被洗腦成功，之前有一名台灣學生到復旦大學念書，卻在畢業典禮毆打老師的，這個是被父母強迫去的。不過，只要有2千人過去，有一半被洗走，統戰就算成功，這是台灣未來的危機。

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