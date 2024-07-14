反濫權護民主台中宣講 何欣純批韓國瑜最不公正立法院長

何欣純指藍白假改革之名行濫權之實，痛批韓國瑜是最不公正、最沒用的立法院長，她說，現在擴權案進入釋憲延長賽，要用民主程序把台灣民意贏回來。（記者蔡淑媛攝）

2024/07/14 18:36

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市議員陳俞融今天下午舉行「反濫權護民主」說明會，吸引超過600名鄉親參加，立委何欣純指藍白假改革之名行濫權之實，痛批韓國瑜是最不公正、最沒用的立法院長，她說，現在擴權案進入釋憲延長賽，要用民主程序把台灣民意贏回來，莊瑞雄也引用總統賴清德說法，若政黨沒接受大法官的解釋，青鳥會飛出來，眾人情緒高昂，高喊「藍白濫權，踐踏民主！」

除了莊瑞雄、何欣純宣講，台中市議員陳淑華、蕭隆澤等議員及新北市議員張嘉玲、民進黨發言人謝佩芬、中市北區里長聯誼會長游金隆也到場助講，前台中市議員范淞育等多位與會嘉賓，場面盛大，會中戳破象徵藍白謊言的巨型氣球，釋放出大量綠色小氣球，代表民主遍地開花、挺釋憲。

請繼續往下閱讀...

莊瑞雄表示，國會要監督政府，但選出來的國民黨、民眾黨立委卻不是這樣，「選上變囂俳（囂張）！立委也能當檢察官、法官，還會處罰老百姓」，他除引用賴清德說的所有政黨都要接受釋憲結果的青鳥說法，更強調藍白要耍賴，連老年世代都會拄著拐杖，衝到立法院前去抗議，呼籲藍白不要在國會無法無天。

莊瑞雄再指藍白兩黨在「選前說人民是頭家、選後要找人冤家（吵架）」，提出花蓮2兆錢坑法案、縮短中配入籍年限法案，在野黨每天開支票，「為了要執政，掀掉憲法、使什麼手段都沒關係，提醒國民黨不要空空（傻傻），覺得可靠共產黨，其實是人民才是依靠。

何欣純也指，民進黨也曾提出國會改革案，但國會未有共識，因此綠營在上屆立院過半，也未強推，但是藍白可能未執政太久很失落，國會一過半就亂提案，濫權、錢坑法案都推，她更指國民黨提修正財政收支劃分法，身為台中立委也希望分配愈多錢愈好，但是分配要合理、大家要來討論，而不是各縣市瓜分光中央稅收，中央給付的老農、老人、生育津貼的錢要從哪裡來。

何欣純再指，最近被逕付二讀的公職人員罷免法，大酸曾被罷免成功的韓國瑜是不公正、也是最沒用的立院院長，藍營為提高罷免門檻，保住藍營可能被罷免的市長、立委，讓立委舉手表決，直接讓民主倒退30年，大酸「老國代才舉手表決」，她更憂心藍白亂政，如果台灣愈亂，會讓對岸有機可趁要統一台灣，因此呼籲國人一定要守護台灣民主及安全。

「反濫權護民主」說明會中何欣純、莊瑞雄痛批藍白濫權，踐踏民主。（記者蔡淑媛攝）

陳俞融舉辦反濫權護民主台中宣講，何欣純、莊瑞雄與台中議員戳破象徵藍白謊言的巨型氣球，釋放出大量綠色小氣球，代表民主遍地開花、挺釋憲。（記者蔡淑媛攝）

反濫權護民主今天在台中宣講，吸引逾６００人聽講，相當熱烈。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法