愛爾蘭參議院訪團今抵台 外交部盼加強台愛雙邊關係
2024/07/14 18:02
〔記者黃靖媗／台北報導〕愛爾蘭參議院議員訪問團一行5人應我國政府邀請，於今（14）日至19日來台訪問。外交部表示，盼訪團此行增進對我國民主發展及兩岸情勢的瞭解，並促進雙邊國會交流，以進一步加強台灣與愛爾蘭雙邊關係。
訪團成員包含團長參議院外交暨國防委員會副主席威爾森（Diarmuid Wilson）參議員、克勞威爾（Gerard Craughwell）參議員、霍爾肯（Gerry Horkan）參議員、基奧根（Sharon Keogan）參議員、埃赫恩（Garret Ahearn）參議員。
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外交部表示，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴、拜會立法院副院長江啟臣、外交部長林佳龍，與大陸委員會副主任委員沈有忠，參訪國家住宅及都市更新中心，並接受外交部常務次長陳立國款宴。訪團另將參觀台北101大樓、大稻埕，並赴宜蘭礁溪等地，體驗我國自然及人文之美。
外交部表示，這是威爾森副主席第3度率團訪台，該團成員均為台灣堅定友人，多年來支持我國參與世界衛生大會（WHA）等國際組織推案，此行盼增進對我國民主發展及兩岸情勢的瞭解，並促進雙邊國會交流，以進一步加強台灣與愛爾蘭雙邊關係。