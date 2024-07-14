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愛爾蘭參議院訪團今抵台 外交部盼加強台愛雙邊關係

外交部歐洲司副司長李秀窈於機場迎接愛爾蘭參議院議員訪問團一行。外交部表示，盼訪團此行增進對我國民主發展及兩岸情勢的瞭解，並促進雙邊國會交流。（擷自外交部網站）

外交部歐洲司副司長李秀窈於機場迎接愛爾蘭參議院議員訪問團一行。外交部表示，盼訪團此行增進對我國民主發展及兩岸情勢的瞭解，並促進雙邊國會交流。（擷自外交部網站）

2024/07/14 18:02

〔記者黃靖媗／台北報導〕愛爾蘭參議院議員訪問團一行5人應我國政府邀請，於今（14）日至19日來台訪問。外交部表示，盼訪團此行增進對我國民主發展及兩岸情勢的瞭解，並促進雙邊國會交流，以進一步加強台灣與愛爾蘭雙邊關係。

訪團成員包含團長參議院外交暨國防委員會副主席威爾森（Diarmuid Wilson）參議員、克勞威爾（Gerard Craughwell）參議員、霍爾肯（Gerry Horkan）參議員、基奧根（Sharon Keogan）參議員、埃赫恩（Garret Ahearn）參議員。

外交部表示，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴、拜會立法院副院長江啟臣、外交部長林佳龍，與大陸委員會副主任委員沈有忠，參訪國家住宅及都市更新中心，並接受外交部常務次長陳立國款宴。訪團另將參觀台北101大樓、大稻埕，並赴宜蘭礁溪等地，體驗我國自然及人文之美。

外交部表示，這是威爾森副主席第3度率團訪台，該團成員均為台灣堅定友人，多年來支持我國參與世界衛生大會（WHA）等國際組織推案，此行盼增進對我國民主發展及兩岸情勢的瞭解，並促進雙邊國會交流，以進一步加強台灣與愛爾蘭雙邊關係。

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