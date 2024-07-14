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民進黨宜蘭縣黨部主委交接 邱嘉進盼贏回2026執政權

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進盼協助民進黨贏回2026執政權。（記者江志雄攝）

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進盼協助民進黨贏回2026執政權。（記者江志雄攝）

2024/07/14 15:41

〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣黨部今天舉辦主委交接暨執行委員、評議委員就職典禮，新任主委邱嘉進承諾提供參與公共事務的平台，積極開拓年輕世代選票，面對2026地方選舉，他也會提早布局，協助民進黨贏回宜蘭縣的執政權。

民進黨宜蘭縣黨部主委交接，由中央黨部副秘書長何博文監交，卸任主委也是現任立委的陳俊宇，把印信交給新任的邱嘉進，行政院公共工程委員會主委陳金德、宜蘭縣議會民進黨團總召陳文昌、前副縣長黃適超等人到場觀禮。

陳金德批評宜蘭縣長林姿妙上任6年來無作為，許多縣政事務原地踏步，他與陳俊宇都期許民進黨在宜蘭縣2026地方選舉中打勝仗，不僅贏回縣長寶座，縣議會及鄉鎮市長席次也要過半。

邱嘉進說，他會善用新時代工具，以靈活戰略思維，協助黨公職及黨籍候選人深入村里社區，同時提供公共事務平台，開拓年輕世代選票，針對2年後的地方選舉，民進黨宜蘭縣黨部將善盡職守、提早布局，秉持廣徵人才、公平競爭、全力支援、透明運作原則，產生公職候選人，回應宜蘭鄉親對民進黨的期待。

47歲的邱嘉進出身南方澳漁村，曾任工程會主委陳金德立委任內的服務處主任、蘇澳鎮民代表、宜蘭縣議員、民進黨中央黨部社運部主任，在黨內被歸類為新潮流系。

民進黨宜縣黨部今天舉辦主委交接，陳俊宇（左）把印信交給邱嘉進（右），中為負責監交的副秘書長何博文。（記者江志雄攝）

民進黨宜縣黨部今天舉辦主委交接，陳俊宇（左）把印信交給邱嘉進（右），中為負責監交的副秘書長何博文。（記者江志雄攝）

交接典禮吸引大批民進黨黨公職、黨員同志到場觀禮。（記者江志雄攝）

交接典禮吸引大批民進黨黨公職、黨員同志到場觀禮。（記者江志雄攝）

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