川普遭槍擊 王定宇強烈譴責任何政治暴力

民進黨立委王定宇。（資料照）

2024/07/14 15:08

〔記者謝君臨／台北報導〕美國前總統川普於美國時間13日在賓州巴特勒舉行的造勢活動上遭槍擊，造成右耳受傷，現場包含槍手在內2死2重傷，聯邦調查局（FBI）已介入調查，認定這是一起暗殺未遂案件。立法院外交及國防委員會召委王定宇對川普前總統表達了真摯關切，並祈願他早日康復，亦強烈譴責任何形式的政治暴力。

王定宇也向所有在此次攻擊事件中受影響的受害者致上最深慰問。他強調：「我們相信民主的力量能克服一切挑戰。台灣將與國際社會團結一致支持民主，並持續為世界貢獻良善力量。」

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FBI已證實，槍手身分為賓州20歲男子克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）。據《NBC》報導，克魯克斯來自賓州亞利加尼郡（Allegheny County）的行政區伯特利公園（Bethel Park），當地住戶以白人為主，居民生活狀況較為富裕，距離川普集會地點巴特勒約1小時車程。

綜合媒體報導，川普競選槍擊案震驚全球，FBI已介入調查，認定這是一起暗殺未遂案件，FBI也承認直到槍擊案發生後，現場特勤才知道屋頂上有人，直言槍手在現場維安當局不知道其位置的情況下連開多槍「令人驚訝」，不過也強調「將會對到底發生了什麼事、槍手如何進入該地點，以及他擁有什麼類型的武器進行長期調查。所有這些實際上都需要數天、數週、甚至數月的調查。」

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