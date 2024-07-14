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蘆洲里長「李阿哥」雞婆服務到三重 加入華山基金會終身志工

蘆洲里長李永芳對學校產生感情，新北高中運動場平時可見他幫忙清掃的身影，晨運的民眾都對他印象深刻。（新北市社會局提供）

蘆洲里長李永芳對學校產生感情，新北高中運動場平時可見他幫忙清掃的身影，晨運的民眾都對他印象深刻。（新北市社會局提供）

2024/07/14 11:47

〔記者陳奕劭／新北報導〕綽號「李阿哥」的新北市蘆洲區溪墘里長李永芳，因受到華山基金會為獨居長輩送餐、噓寒問暖的精神感召，主動加入成為華山終身志工，開啟想為弱勢者服務的初心。李永芳每天一清早跑到附近三重區的新北高中清掃運動場，晨運者熱情招呼：「里長又來掃地哦！」了解他是非在地的里長後，更豎起大拇指稱讚。

李永芳早年從事印刷業，隨著產業沒落後，他與太太改做自由業。1991年加入四季游泳會，每天早上在新北高中游泳池游泳，也加入學校志工。除了維護游泳池清潔外，他更愛烏及屋，主動清潔運動場，贊助高中體育班日常生活用品。

他競選里長時，即使屢敗屢戰仍不氣餒，終於在競選第四次時當選，如今他已是連任的里長，上任後仍不改「雞婆」個性，樂心助人不分里內外。

李永芳表示，有次發現里內獨居長輩生活困苦，他網上發現華山基金會有幫獨老送餐，於是與蘆洲站長林佩欣一起前往訪視長輩，不只列入送餐對象，更三不五時提供日常生活用品，讓深受感動的他，也主動加入華山終身志工，開啟他想為弱勢服務的初心。

除熱衷於社會福利工作外，李永芳積極為里民爭取權益。信義路上有座違建土地公廟，長期利用人行道設置香爐等，甚至佔據道路，李永芳積極向區公所、市長行動治理中反映，不但成功遷走，並原地畫設200多個機車停車格，更解決捷運徐匯中學一號出口的機車停車問題。

受到華山基金會為獨居長輩送餐送暖的精神感召，李永芳（左）主動加入成為終身志工，經常帶著生活物資關心里內的弱勢民眾。（新北市社會局提供）

受到華山基金會為獨居長輩送餐送暖的精神感召，李永芳（左）主動加入成為終身志工，經常帶著生活物資關心里內的弱勢民眾。（新北市社會局提供）

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