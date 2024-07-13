日智庫兵推台海危機 賴怡忠籲美日台及早建構協調機制

遠景基金會董事長賴怡忠，參加日本智庫「日本戰略研究論壇」（JFSS）舉辦的台海危機兵棋推演。（記者林翠儀攝）

2024/07/13 21:45

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕日本安全智庫「日本戰略研究論壇」（JFSS）13日舉辦台海危機兵棋推演，遠景基金會董事長賴怡忠會中提出4點要求，包括美日台應立即建構協調機制，因應2027年共軍可能攻台的行動，美日應明確向中國清楚表達態度，他也希望日本將共軍對台發動的隔離或封鎖戰，定位為「存立危機狀態」（存亡危機事態）。

日本安全智庫「日本戰略研究論壇」（JFSS）13日在東京舉辦第4屆台海危機兵棋推演，受邀出席的遠景基金會董事長賴怡忠，二度在這項兵推中扮演台灣「賴總統」。

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今年的兵推依舊將共軍攻台時間設定為2027年，共有3個劇本分成2日進行，首日模擬「淺．灰色地帶」和「深．灰色地帶」兩套劇本，14日將進行主戲的攻台兵推。

賴怡忠在會中向美日提出4點要求，他表示，根據劇本推演，共軍在2027年2月從演習轉為攻台戰爭的可能性很高，台灣需要日本和美國的協助和準備，希望美日很明確向中國清楚表達態度，第2點希望日本將共軍對台灣隔離或封鎖戰，定位於「存立危機狀態」，第3點，美日台協調機制必須在現在就建立起來，以因應未來可能發生戰爭的協調，最後一點時台灣要從現在起大量準備能源、醫療物資、食物和相關彈藥等，希望美日也提供台灣協助。賴怡忠還表示，只要共軍啟動攻台行動，一旦共機進入台灣領海或領空，台灣會毫不猶豫地發動攻擊，希望美日都能理解，因為這是基於自衛的必要行動。

賴怡忠在會後受訪時表示，實際上就是在那個狀況很可能發生戰爭，所以協調和預測的機制必須快點建立起來，所以才會提到趕快把台美日三方的協調機制建構，台灣需要的戰略物資，美日能夠協助幫忙，政治方面，美日需要釋放出非常明確的戰略訊號，以及日本也要有一個更清楚的狀態認定，這樣台灣在尋求和日本之間的合作時，就可以比較清楚我們可以發動很多的戰略，所以都有這方面的考慮。

前參謀總長李喜明（左），今年首度應邀參與JFSS舉辦的台海危機兵推。（記者林翠儀攝）

日本前防衛相、眾議員小野寺五典（左）在兵推中扮演日本首相，今年首次獲邀以觀察員身分參加的立委郭國文（右）。（記者林翠儀攝）

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