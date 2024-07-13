為下個10年做準備！時力啟動「二次創黨」擬修黨徽及基本主張

時代力量今召開「第3屆黨員代表第4次會議」，通過黨主席王婉諭提案啟動二次創黨計劃。（時代力量提供）

2024/07/13 17:43

〔記者李文馨／台北報導〕時代力量今（13日）召開第3屆黨員代表會議，通過二次創黨計劃。黨主席王婉諭表示，面對2024年大選的挫敗，深切認識到必須進行全面的黨務改造，因此將啟動「二次創黨」，將修訂黨章、黨徽、基本主張、組織模式及倡議方法等，為台灣社會與時代力量的下一個10年做好全面準備。

時代力量今召開「第3屆黨員代表第4次會議」，會議除了例行業務報告外，也通過由王婉諭提案啟動二次創黨計劃，以及視訊會議辦理要點第3條規定，於會議前十日經全體代表二分之一書面或電子同意後，得以線上視訊方式舉行。

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王婉諭強調，此次修訂將更精確地定義黨的核心價值與方向，並在組織模式進行創新調整，以提升黨內效率與對外溝通能力，這些變革也將重新定位時代力量在台灣政治舞台上的角色，為全黨提供更清晰的行動指南。

王婉諭表示，「二次創黨」旨在為台灣社會與時代力量的下一個10年做好全面準備，包括修訂黨章、黨徽、基本主張、組織模式及倡議方法等多個重要項目；這不僅是對過去經驗的反思，更是為未來10年的發展做出積極而實質的貢獻，「我們將積極面對時代的挑戰，無所畏懼」。

王婉諭強調，時代力量創黨至今9週年，面對2024年大選的挫敗，深切認識到必須進行全面的黨務改造，以實現「二次創黨」的目標，他們已積極展開各項準備工作，整合全黨力量，以迎接未來的挑戰。

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