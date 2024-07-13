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參加蘇澳潑水節 日本石垣市長：勿因政治影響台日情誼

日本石垣市長中山義隆（後左1）受邀參加蘇澳潑水節，與蘇澳鎮長李明哲（後中）一起和民眾打水仗。（記者王峻祺攝）

日本石垣市長中山義隆（後左1）受邀參加蘇澳潑水節，與蘇澳鎮長李明哲（後中）一起和民眾打水仗。（記者王峻祺攝）

2024/07/13 17:15

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭蘇澳潑水節今登場，吸引千名遊客打水仗享受沁涼午後，蘇澳鎮姊妹市、日本沖繩縣石垣市長中山義隆再度造訪同歡，對於日前中國科考船出沒東部海域及海警駛入釣魚台海域一事，受訪表示不要因政治因素影響台日情誼及交流。

宜蘭蘇澳與日本沖繩縣石垣市締結姊妹市29年，2地僅距離220餘公里，石垣市長中山義隆多次來台，不僅有體育、教育交流，還曾率商貿團到蘇澳進行商品展售，今年更出席總統賴清德就職典禮，並在社群平台X貼文「台灣是世界承認的國家」。

中山義隆今天受邀到蘇澳參加潑水節，與蘇澳鎮長李明哲登上踩街車，沿途與民眾打水仗。李明哲說，石垣市已購置一艘客貨船，今明兩天將與中山義隆參訪剛啟用的蘇澳港旅運中心及基隆港，針對3地未來會有更密切的觀光及商貿交流。

中山義隆說，很高興在前年疫情後，2度參加潑水節，留下非常深刻的回憶，由於台灣遊客搭乘遊輪接受度高，石垣市也正值盛行郵輪觀光，預計明年將發展蘇澳及石垣市間的海上觀光，相當期待。

日前中國科考船出沒東部海域及海警駛入釣魚台海域，被問及是否會擔心2地交流受到影響。中山義隆回應，確實會擔心，但台日情誼友好，加上石垣與蘇澳為姊妹市，不要因為政治因素影響雙方交流。

蘇澳鎮姊妹市、日本沖繩縣石垣市長中山義隆（左1），再度受蘇澳鎮長李明哲（中）邀約參加潑水節。（記者王峻祺攝）

蘇澳鎮姊妹市、日本沖繩縣石垣市長中山義隆（左1），再度受蘇澳鎮長李明哲（中）邀約參加潑水節。（記者王峻祺攝）

宜蘭蘇澳潑水節今登場，吸引千名遊客打水仗享受沁涼午後。（記者王峻祺攝）

宜蘭蘇澳潑水節今登場，吸引千名遊客打水仗享受沁涼午後。（記者王峻祺攝）

宜蘭蘇澳舉辦潑水節，吸引千名遊客到場同歡打水仗。（記者王峻祺攝）

宜蘭蘇澳舉辦潑水節，吸引千名遊客到場同歡打水仗。（記者王峻祺攝）

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