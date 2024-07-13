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台灣立委首度獲邀參與日智庫台海兵推 郭國文：台日須加強海巡合作

民進黨立委郭國文（左）示警，中國海警策略逐步以準軍事行動邁進，故台日之間必須加強海巡措施的合作。圖右為民進黨立委陳冠廷。（圖由郭國文辦公室提供）

民進黨立委郭國文（左）示警，中國海警策略逐步以準軍事行動邁進，故台日之間必須加強海巡措施的合作。圖右為民進黨立委陳冠廷。（圖由郭國文辦公室提供）

2024/07/13 16:12

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨立委郭國文、陳冠廷今（13日）受邀參與日本戰略研究論壇（JFSS）主辦的第4屆台海危機兵棋推演，也是首次有台灣立法委員獲得邀請。郭國文以日前台灣漁船遭中國強行帶回的事件為例，指出中國意圖藉執法案例造成既定事實，進而擴張在周遭海域的霸權，故台日必須加強海巡合作因應。

「台灣有事就是日本有事，也是美日同盟有事」，郭國文指出，這句話不是口號，而是戰略概念，萬一台海真的出現危機，台日欠缺雙方戰術層級的演練，因此很榮幸參與這次兵推，為維護台海和平努力。日韓之間有軍事情報保護協定，日本近期也與菲律賓簽署軍隊相互准入協定，期待台日之間透過海巡單位簽署MOU，來加強第一島鏈陣線的防禦。

郭國文以台灣7月初發生的漁船事件為例，說明台灣一艘漁船被中國海警強勢登船並帶回中國福建軍港，即便該領海作業是兩岸間長久的雙邊默契，但中國卻罕見大動作逮捕船隻。這都屬於中國一連串改變現狀、挑戰國際法的計畫，中國有一艘沒有註冊的漁船在今年2月的時候闖入台灣金門的海域，當時造成死傷，隨後中國馬上宣布不承認台灣周遭海域的領海主張，進而發生7月漁船事件。

郭國文提醒，類似的手法也在日本、菲律賓上演，這就是中國利用國際法中，執法案例造成既定事實，意圖擴張自己在周遭海域的霸權，未來若涉及到法律戰，對台日菲都不利。

為因應中國的對外擴張行為，郭國文強調，台日之間必須加強海巡措施的合作，中國海警策略逐步以準軍事行動邁進，如果台日之間沒有應對策略，那麼未來在灰色作戰上，兩國都將吃虧。

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