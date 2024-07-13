萬安47號演習23日擴大登場 北市實施人車交通管制

北市113年軍民聯合防空（萬安47號）演習將於本月23日（星期二）13時30分至14時，實施30分鐘防情傳遞、警報發放、疏散避難、交通及其他必要管制。（北市警局提供）

2024/07/13 14:33

〔記者邱俊福／台北報導〕北市113年軍民聯合防空（萬安47號）演習將於本月23日（星期二）13時30分至14時，實施30分鐘防情傳遞、警報發放、疏散避難、交通及其他必要管制，並於同日14時至14時30分（防空警報解除後）於大安國小戰時災民收容救濟站開設演練，以及長興淨水場實施關鍵基礎設施災害救援。

北市警局表示，演習目的在於落實全民國防教育及深化全民防空意識，藉由萬安演習防空演練，驗證北市防空整備與作為，以降低空襲損害，確保生命財產安全。而此次演習，採「有預警、分區同時段」方式實施，演習當天13時30分及14時整，分別各發放一次緊急警報與解除警報，期間實施人員疏散避難、交通管制及防空疏散避難設施配合防空警報主動開放。

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演習時，各機場、港口之飛機、船舶、鐵路、高（快）速鐵、公路及捷運車輛，均照常起降、靠離與行駛。其下飛機（船舶、車輛）旅客、接送親友與下交流道車輛，仍須實施防空疏散避難。

而為方便於空襲警報時快速找到距離最近的防空避難處所，鼓勵民眾使用手機下載「警政服務APP」點選「防空疏散避難專區」即可導航前往鄰近避難處所。另警報發放同時透過「空中威脅告警系統」，發送手機告警訊息，發送內容為「萬安演習防空警報，飛彈/火箭攻擊台灣○○地區，請就近避難」，民眾只要開啟定位功能，並點選簡訊連結，即可直接找到所在地的防空避難設施地點。

北市警局並提醒，演習期間，團體或民眾若未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定，得引用民防法第25條處以新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

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