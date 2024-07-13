「選罷法」逕付二讀不適用謝國樑罷免案 許宇甄：民進黨不要製造假新聞

國民黨立委許宇甄。（許宇甄辦公室提供）

2024/07/13 14:17

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院國民黨團昨天在立法院院會提議將選罷法修正草案逕付二讀，引發綠營批評。提案的國民黨立委許宇甄表示，本次修法並無法適用基隆罷免案，請民進黨不要再製造假訊息欺騙社會。

許宇甄表示，內政委員會召委高金素梅兩度排審都遭民進黨立委霸佔主席台無法討論，國民黨團只能以逕付二讀應對民進黨團鴨霸無理的作為。她強調，為了台灣民主政治運作的穩定性，罷免連署錯假問題一定要處理。

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許宇甄指出，從最近幾次罷免提案及連署情況來看，確實發現有相同筆跡、冒名、死亡連署的情況，罷免的核心精神是課責公職人員，罷免極具報復性，應須警惕罷免制度淪為有心人政治鬥爭工具。

許宇甄表示，從網路上發現，只要有錢就能買到完整個資，行政部門也坦承2022年2300萬人戶政資料外洩事件為真，近期連飯店入住者個資都有人上網兜售，再加上各地方社團、協會、商號等，個資外洩問題嚴重，這些資料都可能淪為特定者操作工具，為了讓罷免連署回歸常軌運作，保護台灣民主根基，罷免連署應依循公投連署、正副總統選舉連署方式，附上身分證影本以證明為真。

國民黨團也澄清，此次提案並未提高罷免門檻，期盼民進黨政府及立院黨團回歸理性，於未來協商時放下政黨之私，勿企圖以罷免制度的缺漏進行不當的政治對立及動員。

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