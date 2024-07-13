為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

「選罷法」逕付二讀不適用謝國樑罷免案 許宇甄：民進黨不要製造假新聞

國民黨立委許宇甄。（許宇甄辦公室提供）

國民黨立委許宇甄。（許宇甄辦公室提供）

2024/07/13 14:17

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院國民黨團昨天在立法院院會提議將選罷法修正草案逕付二讀，引發綠營批評。提案的國民黨立委許宇甄表示，本次修法並無法適用基隆罷免案，請民進黨不要再製造假訊息欺騙社會。

許宇甄表示，內政委員會召委高金素梅兩度排審都遭民進黨立委霸佔主席台無法討論，國民黨團只能以逕付二讀應對民進黨團鴨霸無理的作為。她強調，為了台灣民主政治運作的穩定性，罷免連署錯假問題一定要處理。

許宇甄指出，從最近幾次罷免提案及連署情況來看，確實發現有相同筆跡、冒名、死亡連署的情況，罷免的核心精神是課責公職人員，罷免極具報復性，應須警惕罷免制度淪為有心人政治鬥爭工具。

許宇甄表示，從網路上發現，只要有錢就能買到完整個資，行政部門也坦承2022年2300萬人戶政資料外洩事件為真，近期連飯店入住者個資都有人上網兜售，再加上各地方社團、協會、商號等，個資外洩問題嚴重，這些資料都可能淪為特定者操作工具，為了讓罷免連署回歸常軌運作，保護台灣民主根基，罷免連署應依循公投連署、正副總統選舉連署方式，附上身分證影本以證明為真。

國民黨團也澄清，此次提案並未提高罷免門檻，期盼民進黨政府及立院黨團回歸理性，於未來協商時放下政黨之私，勿企圖以罷免制度的缺漏進行不當的政治對立及動員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
民眾黨就是國民黨的形狀 吳靜怡：柯文哲終究是傅崐萁手上的木頭娃娃
2024/07/13 12:49

民眾黨就是國民黨的形狀 吳靜怡：柯文哲終究是傅崐萁手上的木頭娃娃
07/13 各報重點新聞一覽
2024/07/13 06:47

07/13 各報重點新聞一覽

新光三越夏拼卡利HIGH明起開跑！
國民黨基隆宣講 謝國樑稱罷免沒正當性、籲把不同意票催出來
2024/07/13 13:54

國民黨基隆宣講 謝國樑稱罷免沒正當性、籲把不同意票催出來
賴清德赴基隆引聯想 童子瑋：很單純到慶安宮參香揭匾
2024/07/13 14:01

賴清德赴基隆引聯想 童子瑋：很單純到慶安宮參香揭匾
自由爆新聞》藍白醜態曝光！民眾黨被嗆「欺騙民眾黨」
2024/07/12 20:30

自由爆新聞》藍白醜態曝光！民眾黨被嗆「欺騙民眾黨」
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播