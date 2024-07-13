萬安演習7月下旬登場 內政部視察防空避難處所籲分區標示

萬安47號演習將在7月22日至25日分區進行，內政部政務次長馬士元昨率警政署民防指揮管制所、國土管理署等機關，前往新竹市明志公有停車場、板橋海山國小等地，視察轄內防空避難處所。（內政部提供）

2024/07/13 11:43

〔記者李文馨／台北報導〕今年萬安47號演習將於本月下旬登場，內政部政務次長馬士元昨率警政署民防指揮管制所、國土管理署等機關，前往新竹市明志公有停車場、板橋海山國小等地，視察轄內防空避難處所，除檢視重新製作的壓克力告示牌、基本動線設備，也建議參考新加坡做法，在大型避難處所的地面分區標示清楚，劃設民眾最小管理單位，便於指揮。

今年萬安47號演習將在7月22日至25日分區進行，4天依序是中部、北部、東部與外島、南部，演習各地區當天下午1時30分至2時，實施警報發放、疏散避難及交通管制，未配合者將被開罰。

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馬士元表示，7月下旬配合漢光演習，也即將在各縣市展開萬安演習，防空避難處所不只是場地、更重要是人的規劃。他舉例，如果民眾避難超過2小時，臨時物資管理規劃？臨時簡易醫療及傷患救助的規劃？多少民眾要配置一位民防人員？如果人力不足是否要與公所合作動員防災士支援？這些都是跟「人」有關，必須納入考量。

馬士元提醒，防空避難處所不能堆置雜物、保持進出暢通、避免積水、平常配合演習、災時主動開放供民眾就近避難。他特別提醒，防空避難室如果在學校，可容納人數要先扣掉該校師生，再統計可收容民眾人數、並標示清楚師生及民眾的區域。

馬士元指出，世界都在關注台灣如何能夠展現強大的自我保護韌性，來嚇阻區域中破壞和平穩定的野心，只有整個社會都有強韌的自我防衛意志，有對自己堅定的信心，才能因應各種災害和風險，讓台灣持續壯大。

馬士元提及，總統府也成立「全社會防衛韌性委員會」，進行全方位的盤整，強化台灣社會整體的韌性，就是提升台灣的安全，而強化台灣安全，就是強化全世界的安全與繁榮。

此外，馬士元也感謝警察同仁認真於崗位執勤，無分晝夜堅守，持續推動警察體系之民防訓練及任務，乃當前重要工作，民防工作能安定民心，更期勉未來能持續精進，一起努力維護社會安定。

萬安47號演習將在7月22日至25日分區進行，內政部政務次長馬士元昨率警政署民防指揮管制所、國土管理署等機關，前往新竹市明志公有停車場、板橋海山國小等地，視察轄內防空避難處所。（內政部提供）

萬安47號演習將在7月22日至25日分區進行，內政部政務次長馬士元昨率警政署民防指揮管制所、國土管理署等機關，前往新竹市明志公有停車場、板橋海山國小等地，視察轄內防空避難處所。（內政部提供）

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