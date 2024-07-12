公糧收購黨團協商 韓國瑜爆金句：「柯總召對菸農貢獻很大」

立法院黨團協商今晚研商「農業部應調整公糧收購價格」案。（記者林欣漢翻攝）

2024/07/12 23:07

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院黨團協商今晚研商「農業部應調整公糧收購價格」案，歷經一個多小時討論，仍無法達成共識，全案保留送院會處理。不過當國民黨立委張嘉郡提到要照顧農民時，立法院長韓國瑜突然爆一金句：「不要低估柯總召，對菸農貢獻很大」；民進黨團總召柯建銘也回，「院長這裡面有幾個人都有貢獻，黃國昌也有。」

國民黨團建請院會作成決議：「農業部應調整公糧收購價格，由每公斤26元調整至每公斤34元，提高農民基本利潤，以因應近年物價劇烈波動導致務農成本增加，落實照顧農民之政策。」

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張嘉郡指出，公糧收購價格於13年前漲3塊錢，但13年來基本工資從1萬7880元漲到2萬6400元，物價指數也上漲逾14%，農業生產資材、肥料、農藥等農民耕種成本不斷增加，但公糧收購價卻不動如山。

民進黨立委莊瑞雄說，他經歷過7個行政院長，若能提他早就提了，因為拉高公糧可能會影響民糧的價格，自己是農家子弟出身，提了能加分，會笨到不提？

歷經一個多小時討論，韓國瑜表示，由於雙方意見分歧，無法達成共識，因此保留送院會處理。

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