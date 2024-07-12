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泰國延長台灣旅客免簽 外交部歡迎

外交部提醒，國人停留泰國期間務必遵守當地法令，注意自身安全，如果遇到急難需要協助，可撥打駐泰國代表處緊急聯絡電話。（資料照）

外交部提醒，國人停留泰國期間務必遵守當地法令，注意自身安全，如果遇到急難需要協助，可撥打駐泰國代表處緊急聯絡電話。（資料照）

2024/07/12 21:09

〔記者吳哲宇／台北報導〕泰國政府今年5月28日宣布，將開放我國等93個國家旅客正式免簽入境待遇，每次可停留60天後。泰國政府今天宣布，免簽證待遇本月15日起實施，外交部對此說歡迎。

外交部說，泰國政府今日宣布，台灣旅客免簽證待遇自本月15日起實施。此措施將取代泰方於今年5月7日宣布予我國人的暫時性免簽待遇，在泰停留天數也自30天延長至60天，而且除非宣布取消，本次免簽措施將持續適用，外交部對此說歡迎。

外交部指出，提升國人赴海外商旅便利一直是外交部及我國駐外館處重點工作。泰國是我國「新南向政策」主要夥伴國，也是國人海外旅遊的熱門地點之一，台泰在經貿、投資、觀光、教育以及農業等領域交流熱絡。泰國在我方長期努力下，給予我國人前述免簽證待遇，將進一步促進雙方在各領域的交流合作。

外交部提醒，國人停留泰國期間務必遵守當地法令，注意自身安全，如果遇到急難需要協助，請即撥打我國駐泰國代表處緊急聯絡電話：+66-81-666-4006（泰國境內請直撥：081-666-4006）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

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