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吳子嘉誣指靠疫苗A了1億美元判賠300萬 陳時中：非常高興！

衛福部前部長陳時中。 （資料照）

衛福部前部長陳時中。 （資料照）

2024/07/12 17:33

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吳子嘉慘了！瞎扯陳時中靠疫苗A了1億美元 北院判賠300萬

〔記者邱芷柔／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉因公開指稱「蘇貞昌政府、陳時中部長靠BNT疫苗A了1億美元」，遭陳時中提告求償1000萬元，台北地院今判吳子嘉應賠償陳時中300萬元；可上訴。對此陳時中直言，對於判決結果很高興，「畢竟名譽是我們最重要的生命。」

該案源於去年5月吳子嘉在網路直播節目中爆料前行政院長蘇貞昌、衛福部前部長陳時中靠BNT疫苗「A了1億美元」，陳時中憤而提告，親赴法院對吳子嘉提告求償1000萬元，當時陳也痛批此舉是選舉操作，「有證據就要提出來，否則來一次，告一次！」

根據北院宣判後提供的判決理由，承審法官認為，吳子嘉的言論雖基於監督政府，應受言論自由保障，但言論自由與名譽權相衝突時，必須證明與事實相符，或是有經過合理查證，吳的言論與事實不符，且發表前未經合理查證，經審酌吳、陳的身分、地位、經濟能力後，命吳應賠償陳300萬元。

對於判決結果，陳時中表示，台灣社會當然有言論自由，但講話也必須負責，從此次案例可以看到，對於名譽損害，法院採取了正向的態度，對於判決結果他感到非常高興，因為名譽得以保全，也讓社會了解，這樣的傷害是不應該的，「畢竟名譽是我們最重要的生命。」

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