海基會示警！中國成立警稅作戰中心 「倒查30年」追稅搶錢

中國成立「警稅合成作戰中心」，倒追稅款30年。海基會副董事長兼秘書長羅文嘉提醒台商小心。 （海基會提供）

2024/07/12 17:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國近期成立不少「警稅合成作戰中心」，結合警察、公安與稅務人員，盤查地方企業繳稅狀況，甚至倒追稅款30年。海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今天提醒台商小心，海基會也聘請財經顧問供台商協助。

羅文嘉指出，目前中國各地方的財政收入嚴重不足，地方債務不斷攀升，在今年1到4月的統計中，有31個省區，只有上海的財政收入足以供應財政支出。因此中國各地陸續在超過20個省市成立「警稅合成作戰中心」，結合警察、公安跟稅務人員，利用大數據的分析，以及蒐集各種訊息平台的資料，精準打擊所有可能的逃漏稅。

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羅文嘉強調，加上「倒查30年」措施，只要過去30年間有任何一件案子被查到，都有可能面臨巨額的罰金與刑事、行政的責任。根據公開資料顯示，在中國包括有很多家上市公司，已經因為這樣的專案而面臨巨額罰款。

羅文嘉說，海基會要特別提醒台商朋友，對於中國地方財政的惡化，以及地方政府「想盡辦法要去查稅搶錢」，要特別密切注意，關於自己稅務，包括單據、帳目，「寧可從嚴小心」。光聽名字「作戰中心」就知道不能輕忽這件事情，對中國來說是從「內戰」、「作戰」來看。

對於是否有收到台商求助個案？他表示，目前為止還沒有收到有台商面臨這類查稅情形，但仍要提醒台商注意，因為中國幅員非常廣大，這件事情什麼時候會發生無法預測，所以提醒大家寧可提早準備。

羅文嘉另提醒，許多人前往中國都會使用網路翻牆的VPN軟體，但有一名台灣民眾可能將VPN販賣或分享給他人，而使公安單位有後續行動，提醒這些資訊都是為了提醒在中國的台商與學生，前往中國必須特別謹慎。

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