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藍白成立進口雞蛋調查小組 陳駿季：靜待檢調與監院調查

立委陳亭妃（左起）、林俊憲、郭國文與農業部長陳駿季12日出席台南雙酪酪梨牛奶推銷活動，台上拿酪梨、牛奶合影。（記者塗建榮攝）

立委陳亭妃（左起）、林俊憲、郭國文與農業部長陳駿季12日出席台南雙酪酪梨牛奶推銷活動，台上拿酪梨、牛奶合影。（記者塗建榮攝）

2024/07/12 12:56

〔記者陳政宇／台北報導〕藍白立委昨在立法院經濟委員會聯手成立進口雞蛋調查專案小組，並推舉民眾黨立委張啓楷擔任小組召集人。農業部長陳駿季今（12）日表示，靜待檢調單位與監察院的調查，緊急採購過程的確有一些行政瑕疪，若有任何弊端絕不寬貸，若無任何舞弊也該還給相關人員清白。

陳駿季今出席在立法院舉辦的「台南雙酪酪梨牛奶」活動時受訪表示，雞蛋在2021年一般性進口與2023年專案進口，都是配合當時的缺蛋問題，在政策上達到平抑物價的宗旨，但在緊急採購的過程中，畜產會在執行上的確有一些行政瑕疪，農業部以督導立場進行行政調查，也發現必須釐清超思和亮采公司之間的商業關係。

陳駿季說，農業部未介入廠商間的商業關係，已移請檢調調查，而立院成立調查小組，以農業部的立場而言，不只一個地方的檢調單位正在調查，包括監察院也在調查，靜待監院或檢調司法單位的調查，「如果有任何弊端，我們絕不寬貸，但調查結果若沒有任何舞弊，也應該還給我們同仁清白」。

媒體追問，超思與亮采的關係為何，亮采是否有借牌上市的疑慮。陳駿季回應，兩者關係必須要釐清，因為行政部門無法做到相關釐清，所以才移請檢調單位調查。

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