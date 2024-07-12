藍營擬拚選罷法逕付二讀 民進黨團反擊：不讓毀憲亂政法案通過

民進黨立院黨團總召柯建銘12日於立法院受訪。（記者塗建榮攝）

2024/07/12 10:58

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院國民黨團擬將攸關提高罷免難度的「選罷法修正草案」逕付二讀，引發爭議。民進黨團今（12）日強調，國民黨的意圖就是要搶救基隆市長謝國樑，而民進黨團的最高策略，是讓所有毀憲亂政、沒收人民權利、會癱瘓政府運作的法案，在這會期末不被通過，將在議事規則授權下因應。

民進黨團今天一早召開黨團會議，研商議事攻防。民進黨團總召柯建銘會後受訪，被問及國民黨堅持其選罷法草案版本與民進黨立委吳秉叡的一樣。

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柯建銘直言，「亂講」，國民黨現在是要附身分證，這一看就知道，國民黨天天說謊，國民黨團總召傅崐萁和國民黨立委許宇甄皆提案要附身分證，意圖讓人無法罷免，也讓他們以後可以為所欲為。

民進黨團幹事長吳思瑤則呼籲，國民黨別睜眼說瞎話，國民黨企圖要逕付二讀的許宇甄版、傅崐萁版，條文都與吳秉叡版大不相同；藍營兩個版本都要求連署人要檢附身分證正反面影本、填發證日期，這與吳秉叡版完全不同，且吳秉叡已經撤案表達立場，國民黨完全是惡意栽贓。

吳思瑤說，國民黨執意要休會前強行逕付二讀，意圖很清楚是要搶救謝國樑，讓「選罷法」修惡想方設法進入議程，就算今天逕付二讀，也會交付協商，不可能在這會期內處理，最快可能是一個月冷凍期後，以臨時會的方式處理「選罷法」，但就議事程序上，國民黨根本不需要這麼急，還有很多重要的議案要在最後兩天的院會議程加速通過。

吳思瑤強調，民進黨團現在的最高策略，是讓所有毀憲亂政、沒收人民權利、會癱瘓政府運作的法案在這會期末不被通過，要優先力保「打詐四法」等優先法案，順利完成三讀；至於其他爭議議案，會在議事規則授權下因應。

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