賴總統接見AIT新處長消音少「一中」？ 府：特定媒體破壞台美關係

賴清德總統10日上午接見美國在台協會新任處長谷立言。(總統府提供)

2024/07/12 11:58

〔記者蘇永耀/台北報導〕有關特定媒體報導總統府新聞稿未完整呈現賓客談話一事,總統府發言人郭雅慧今指出,總統的外交接見行程,基於禮貌與互信原則,依往例皆不會將賓客談話逐字詳列於新聞稿,類似作法主要民主國家皆然。美國在台協會新任處長谷立言談話時媒體在場,有公開資訊,供訊台、各家媒體也都完整掌握,並無消音的動機及可能性,建議媒體報導前應妥為查證。

郭雅慧表示,台美關係在政府與國人經年努力下有長足進展,然而特定媒體過去以來一再以惡意影射與錯假消息,如一年前已被司法單位證實是造假的「美方要求我國發展生物武器」報導等,傷害我國外交,製造區域矛盾,現在又再次如法炮製,操作錯假訊息,令人高度遺憾,府方也再次要求《聯合報》撤下該則破壞台美關係之不實報導,以維報信。

府方並提供當日供訊輪值台為《年代》、《台視》、《中央社》,連結為《中天電視》接收總統府輪值台供訊直播完整影音。

賴清德總統10日上午接見谷立言,總統府新聞稿提到谷立言的談話時指出:美國支持臺灣也符合美國長久以來以《臺灣關係法》、中美三個聯合公報及「六項保證」為指導的政策。英文新聞稿為:The US will continue to support Taiwan, he said, in accordance with the longstanding US policy, which is guided by the Taiwan Relations Act, the three Joint Communiqués, and Six Assurances.

不過,AIT發布谷立言發言的中文新聞稿則為:美國將繼續支持台灣,這也符合美國長久以來以《台灣關係法》、三個聯合公報和六項保證為指導的一中政策。

總統府與AIT新聞稿出現「政策」、「一中政策」落差,府方新聞稿未見「一中」二字,則遭特定媒體大肆報導。

