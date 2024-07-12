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彭啓明首場環評通過前業主風電案？藍委批未迴避利益

國民黨立委羅智強（中）抨擊環境部長彭啓明利益未迴避、重創公信力。（記者林欣漢翻攝）

國民黨立委羅智強（中）抨擊環境部長彭啓明利益未迴避、重創公信力。（記者林欣漢翻攝）

2024/07/12 11:02

相關新聞：駁斥環評未利益迴避 彭啓明：以最高標準要求自己

〔記者林欣漢、陳嘉怡／台北報導〕國民黨立委羅智強、王鴻薇、林思銘今日召開記者會指出，環境部長彭啓明上任後首件環評審查案，被抓包是過往與彭所設立公司有7000萬合作案的業主「達德能源」，並將其所申請陸域風機環差審查案通過。羅智強表示，彭啓明是賴政府第一個出現利益未迴避，重創環評公信力的官員。

彭啓明對此則澄清，當時的簽約對象非立委指涉的公司，並強調擔任公職後即遵守利益迴避規定，以最高標準來要求自己。

羅智強指出，近年綠能發展過程，接連發生不少貪腐事件，據高檢署統計，自2021年至2023年9月30日止，檢方查緝妨害綠能產業發展犯罪已偵辦108案，其中羈押20人，起訴67人，2023年達德集團也捲入行賄案件。現在賴清德總統才剛對外宣示，「打詐、掃黑、肅貪」是當下執政的三大重點。上任即將滿兩個月的彭啓明部長，要多加注意了。

「瓜田不納履，李下不整冠」。羅智強表示，從天氣風險管理公司的官網上，服務包含各類綠能環境監測及環評案，但是對於過去的合作對象卻是保密不公開，彭啓明應該要盤點自己的業主，也對外說清楚，否則只會重創公信力。

王鴻薇認為，既然過去有標案往來，就應該利益迴避。過去的商業合作關係，基於商業競爭要求不能公開，但現在做為主管跟審理案件的部長，就要自我揭露過去的合作關係，才能做出迴避，彭啓明必須要認真說清楚講明白，過去承包的案子跟達德完全沒有關係。

林思銘則強調，根據環境部環境評估審查委員會組織規則跟相關規定，有利害關係的人就應該要迴避，更何況擔任會議主持人，既然該綠能公司跟彭啓明所經營的公司是有往來的客戶，就應該要如實迴避。反而大剌剌地擔任審查會議主持人，出現如此嚴重瑕疵，不應該球員兼裁判。

林思銘呼籲，到政府部門服務的官員，應該要盤點跟自我揭露過去在業界服務的客戶，並做出利益迴避。彭啓明應該要出來面對瑕疵，誠懇地道歉並審視自己過去經手的案件，才能為環境部的審查會議找回信心。

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