英跨黨派人士籲政府更重視對中政策 提10兆保台倡議

國國會大選落幕，工黨接替保守黨執政。這兩大黨近日有長期關注對外事務的人士聯合呼籲，英國應就對中政策達成跨黨派共識，並對政府進行跨黨派監督。圖為英國國會大廈一隅。（中央社）

2024/07/12 10:52

〔中央社〕英國國會大選落幕，工黨接替保守黨執政。兩黨近日有長期關注對外事務的人士聯名撰文，呼籲兩大黨就對中國政策達成共識，並針對台灣海峽安全情勢提出「10兆倡議」。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）曾評估，台海戰爭恐造成全球約10兆美元（逾新台幣320兆元）損失。具「對中鷹派」形象的保守黨籍前資深國會議員希里（Bob Seely）、以及工黨國際發展倡議執行委員帕泰克（Jaya Pathak）近日透過英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）發表評論，提到台海安全對英國而言，不應當是事不關己的議題。

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文章指出，台海衝突對英國納稅人造成的財務衝擊恐將是烏克蘭戰爭5倍之多。「去風險」（de-risking）意味英國必須為可能的最壞情況預做規劃，並與國際夥伴合作，對區域內真實存在、以及演進中的風險給予適當優先關注並加以應對。為此，政府有必要發起「10兆倡議」（10 Trillion Initiative）。

根據文章，「10兆倡議」必須包括評估並公布台海安全危機對英國可能造成的衝擊；提升公眾對台灣在全球晶片供應鏈不可或缺且不可取代關鍵地位的認識；軍事防衛合作計畫；以及與國際夥伴議定在台海出現海、空封鎖或其他局勢升高徵候時，該分別採取什麼樣的嚇阻方案。相關方案應預先協調擬定。

英國4日舉行國會大選。作者指出，俗話說，「選戰不是靠對外政策打贏的」，因此選戰期間幾乎沒人討論中國，這不令人意外，但著實令人擔憂。

作者提到，兩大黨皆未認真嘗試向公眾解釋，對外政策和國內政策之間的連結日增。

此外，對中政策可能攸關英國未來15年的繁榮及制度健全。對英國而言，對中政策不僅是對外政策一環，更是處理中國對英國經濟幾乎無所不在的滲透。考量中國議題的重要性和規模，文章指出，各政黨應盡力避免無謂的黨派之爭。

作者呼籲建立跨黨派力量，就對中政策強力監督政府。作者強調，對中政策不僅是近30年來最重大議題，也是英國新任首相不可迴避的責任。

文章列舉幾個對中政策必備重點，包括建立英國在經貿投資、基礎建設、學術教育等領域對威權體制的免疫力；以核心價值觀為基準，為英中關係劃定不可逾越的紅線；通過「民主防衛法」（Democracy Defence Act）；啟動台海安全「10兆倡議」等。

關於「民主防衛法」，文章指出，英國民主制度正遭遇前所未見的威脅；許多威脅形態難以察覺，既有法律工具及其他資源也不足以充分應對。參考近年通過實施「國家安全暨投資法」的成功案例，「民主防衛法」可用於應對持續增加的干預和影響力活動。

作者並呼籲將中國納入即將實施的「外國影響力登記計畫」（FIRS）的加強列管等級，否則計畫將失去實質意義。此外，除了檢視情報安全機關是否擁有足夠資源以偵測並應對中共統戰活動，英國整體的中國事務能力也有必要提升。

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