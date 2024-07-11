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宋濤喊兩岸青年對民進黨「謀獨挑釁」鬥爭 陸委會批：老調重彈

陸委會發言人梁文傑今表示，對岸關於兩岸青年論壇上面的發言，應該算「老調重彈」。（記者陳鈺馥攝）

陸委會發言人梁文傑今表示，對岸關於兩岸青年論壇上面的發言，應該算「老調重彈」。（記者陳鈺馥攝）

2024/07/11 18:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦主任宋濤近日在「兩岸青年發展論壇」向兩岸青年喊話，聲稱要推進祖國統一，與民進黨當局的「謀獨挑釁」和外部勢力「以台制華」圖謀，進行堅決鬥爭。前國民黨主席洪秀柱則說，「兩岸必須統一，也必然會統一」；陸委會今日反批「老調重彈」，已經沒有評論必要。

宋濤在「兩岸青年發展論壇」聲稱，青年是民族的未來、國家的希望、時代的先鋒。要堅決反對台獨分裂和外來干涉，全力守護兩岸共同家園。為推進「祖國統一」、實現中華民族偉大復興貢獻青春力量。

與會的洪秀柱表示，「統一是我們全體中華兒女的共同願望，也是不可阻撓的歷史潮流，兩岸必須統一，也必然會統一」。希望透過論壇讓兩岸青年分享成長經歷及求學就業的經驗，使他們能夠彼此產生互信，進而發展出長久的友誼，為兩岸和平、國家統一、民族復興做出貢獻。

陸委會發言人梁文傑回應，關於兩岸青年論壇上面的發言，應該算是「老調重彈」，對我們來說，類似發言已經不勝枚舉，沒有特別評論的必要了。

另外，中國近期出現「青年養老院」，主打只要每月付1500元人民幣，就可以包食宿，資格限制45歲以下，引發外界關注。

梁文傑說，「青年養老院」的性質比較類似於青年民宿，它雖然取名為養老院，可能只是一個想要博取流量的做法，性質可能和養老院不太一樣，這部分我們會持續關注。但我們也知道，現在中國青年有所謂「內捲」、「躺平」現象，這是研究中國社會一個很重要的面向。

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