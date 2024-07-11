參考美國IRA法案 立委洪申翰偕民團促加強國內淨零投資

民進黨立委洪申翰（中）今邀集學界、民間團體共同舉行記者會，一同呼籲政府「碳費在走，淨零投資也要有」。（洪申翰國會辦公室提供）

2024/07/11 14:42

〔記者謝君臨／台北報導〕我國「氣候變遷因應法」子法修法在即，碳費機制也即將上路，民進黨立委洪申翰今（11）日邀集學界、民間團體共同舉行記者會，一同呼籲「碳費在走，淨零投資也要有」，指政府不該只有管制性工具，也應加大力道於國內淨零投資，藉此強化我國於國際供應鏈下的競爭優勢，也達成更積極的氣候目標。

洪申翰表示，碳費制度即將上路，但現在管制性工具恐引起社會與產業的緊張，缺乏經濟誘因與鼓勵。尤其過去靠特別預算投資挹注，未來特別預算難尋的情況下，綠色資金要如何引流，美國降低通膨法案（Inflation Reduction Act，以下簡稱IRA）會是一個很好的政策得以參考。

請繼續往下閱讀...

深耕美國氣候政策的Brightcore Energy地熱製冷製熱商業分析師黃業棠指出，美國IRA可能是目前全球史上，在氣候與綠能方面最大規模的行動。美國光是今年第一季就已在氣候科技上投資710億美元，不僅1年內創造17萬份綠能工作機會，也將多數資金投注於低收入社區、原住民傳統領域，或經濟得長期仰賴化石燃料的社區。

黃業棠曾與美國總統拜登前經濟顧問Brian Deese等政策重要推手請益，Brian Deese甚至認為，台灣比大多數國家都還適合與美國對接氣候政策，因為強化台美關係也是美國政府的重點項目。

東吳政治系教授陳方隅表示，美國於2021年重返巴黎氣候協定以來，採取全政府策略，即政府所有部門都得投入與氣候變遷相關的政策。然而，投資綠能相關設備與供應鏈不免有許多原物料來自中國，在地緣政治衝突下，這些關鍵技術或原物料爭奪對國安都可能構成威脅。

陳方隅說，今年美國對中國電動車加徵100%關稅，在歐盟與德國宣布於2035年全面銷售電動車等國際趨勢下，台灣可發揮重要角色。如全球目前唯一可量產固態電池的輝能科技，法國政府已宣布給予15億歐元的補貼，相信『Taiwan can help』、『Taiwan can lead』。乾淨能源網絡過去或許是指不要有紅色供應鏈，但現在的乾淨供應鏈有雙重意思，應同時以綠能、低碳為主，台灣不該錯失此機會。

台灣青年氣候聯盟前理事長黃品涵指出，當各國都提出更積極的氣候目標，美國也藉此訂下2030年溫室氣體減量50～52%的目標，是很聰明的做法。因此，期待台灣國家氣候變遷委員會也能像IRA一樣，思考如何提升我國2030減量24%的目標，如何更積極的運用財稅、法規做到。

最後，洪申翰表示，已於總質詢時向行政院、國發會及環境部提出建議，點出台灣應因地制宜，很多戰略性的鼓勵政策都可參考IRA。除領導資金投入、大幅增加綠色就業機會、提高更積極的減碳目標外，壯大本土供應鏈來避免紅色供應鏈入侵或受影響，從國際經驗來看是做得到的。

環境部綠色戰略辦公室科長呂聆文則說，環境部已和國發會、金管會等有過類似的協商會議，會再更進一步推進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法