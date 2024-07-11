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國民黨「國會改革」高市路口快閃 上百民眾舉牌參與

國民黨高雄市黨部號召上百民眾快閃路口，支持「陽光照進國會」的訴求。（記者葛祐豪翻攝）

國民黨高雄市黨部號召上百民眾快閃路口，支持「陽光照進國會」的訴求。（記者葛祐豪翻攝）

2024/07/11 14:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨國會改革全國同步行動高雄場，今（11日）上午在高雄五福路及和平路口登場，高雄市黨部號召上百民眾快閃路口，以軟性方式支持「陽光照進國會」的訴求，呼籲大家一起支持國會改革法案，讓陽光照進國會、查弊案護民主。

今天上午，國民黨支持國改法案全國同步路口舉牌活動，有上百位高雄民眾上街高舉「讓陽光照進國會，民進黨在怕什麼？」紅布條，還有民眾舉著「拒絕綠金、查弊除弊」、「查光電、查雞蛋、查快篩」等標語，用軟性方式表達支持國會改革的訴求。

還有民眾自動拿起麥克風，在路口向停等紅綠燈的民眾解釋支持國會改革的理念與重要性，也獲得一些機車騎士的比讚。

市黨部表示，感謝有百位民眾願意一起站出來，用實際行動共同支持國民黨的國會改革法案，國民黨身為國會最大黨，對於手握國家資源與機器的民進黨，唯有廣大的民意做後盾。

市黨部強調，國民黨一定會在立法院為人民用力監督、打貪除弊，讓過去民進黨的各種黑箱一一揭開，讓人民想知道的內幕能真相大白，民進黨再多的造謠與抹黑、抹紅，也無法阻擋國人盼望國會改革查弊案、護民主的決心。

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