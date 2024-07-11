桃園地院下午開第3次羈押庭 鄭文燦仍將由3名律師陪同

海基會前董事長鄭文燦。（資料照）

2024/07/11 13:44

〔記者周敏鴻／桃園報導〕海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內，涉嫌收賄500萬元主導「變更林口特定區計畫─工五工業區擴大方案」（華亞科技園區）旁農地自辦市地重劃案，被桃園地檢署聲押禁見，桃園地院6日裁定500萬元交保、9日更裁1200萬元交保，桃檢再抗告後，高等法院發回更裁，桃園地方法院下午2點將開第3次羈押庭。

今天的羈押庭，檢方仍由主任呂象吾、檢察官陳嘉義出戰鄭的3位資深律師陳永來、游琦俊與鄧翊鴻進行檢辯交鋒，至於桃園地方法院則由1名法官獨任審理，輪值的是刑四庭騰股法官涂偉俊，涂是司法官訓練所52期結業，目前也承審國民法官專庭案件，被外界稱為「人權法官｣。

請繼續往下閱讀...

桃檢於二次羈押庭時增添經驗豐富的住任檢察官呂象吾，他曾辦過桃園市前經發局長朱松偉貪瀆案、敏盛醫院割器官詐健保案；肅貪組檢察官陳嘉義則曾揭發時任桃園地檢檢察長彭坤業為壢新醫院院長逃漏稅的關說案，致檢察長下台。

鄭文燦律師團的3位律師，陳永來是司法官訓練所38期結業，曾在桃園地院刑事與民事庭擔任過法官，律師游琪俊2年前即受鄭文燦委任狀告國民黨桃園市議員凌濤，律師鄧翊鴻曾擔任立委助理，具政治背景。目前也是兆豐金董事與新台灣社會智庫召集人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法