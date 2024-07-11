黃國昌扯鄭文燦案燒向府院 行政院出示公文反擊

民眾黨立委黃國昌質疑，行政院當初火速處理目前在押的台塑集團顧問廖俊松的陳情案。對此，行政院發言人陳世凱今（11）日在院會後記者會拿出歷年行政院公文反擊。（記者鍾麗華攝）

2024/07/11 13:31

〔記者鍾麗華／台北報導〕前海基會董事長鄭文燦疑涉入土地開發弊案，遭桃園地院二度裁定以1200萬元交保，民眾黨立委黃國昌質疑，行政院當初火速處理目前在押的台塑集團顧問廖俊松的陳情案。對此，行政院發言人陳世凱今（11）日在院會後記者會拿出歷年行政院公文反擊，強調不管任何人的陳情或回應，政院的反應都是如此，沒有特別之處，若照立委的邏輯，所有案件都是「府院介入」、都是「火速處理」。

陳世凱強調，政府機關對於民眾意見都非常重視，按照行政院所屬各機關處理人民陳情案件要點規範進行，不管任何人的陳情或回應，「行政院的反應都是這樣」。

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陳世凱並拿出歷來陳情案件的公文，他解釋，公文上都會寫上「卓處逕復」，也就是請各部會按照各自業管範圍熟悉的業務，完整回覆給民眾，也就是陳轉的過程，「這是一個負責任政府對民情反應該有的回應」。

對於黃國昌質疑府院2天內「火速處理」該土地開發案，陳世凱說，過去行政院針對玉里鎮里長退職金編列，處理時間是1天；另有陳情案自來水管無法順利埋管，無力負擔自費部分，民眾希望政府幫忙，處理上也是2天時間，「這就是行政院在處理人民陳情的正常程序」。

至於所謂的「府院介入」，陳世凱舉例，過去有一位學生錯過大學學力測驗的報名時間，希望行政院協助處理，這由總統府書函來到行政院後，行政院也以所謂的「火速」送給各部會「卓處逕復」。

陳世凱強調，所有民眾反映的事情，如果以部分媒體與黃國昌的邏輯，所有的案件都是「府院介入」、都是「火速處理」，這就是目前行政院處理人民陳情的態度，沒有特別的地方。

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