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德國「基民／基社聯盟」來訪 對台灣面對強鄰的韌性印象深刻

外交部常務次長陳立國（中）與德國「基民／基社聯盟」青年聯盟聯邦主席溫克（左四）及團員合影。（外交部提供）

外交部常務次長陳立國（中）與德國「基民／基社聯盟」青年聯盟聯邦主席溫克（左四）及團員合影。（外交部提供）

2024/07/10 22:28

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部常務次長陳立國於今（10）日中午款宴歡迎德國「基民／基社聯盟」（CDU/CSU）青年聯盟訪問團。團長青年聯盟聯邦主席溫克（Johannes Winkel）表示，台灣在地緣政治中的戰略地位極具重要性，他也對我國面對強鄰的韌性印象深刻。

陳立國與團長青年聯盟聯邦主席溫克等訪賓，就台灣政經情勢、青年世代共同關切問題、防制假訊息及全民防衛等議題交換意見，氣氛友好愉悅。

陳立國首先歡迎溫克主席等一行首度訪台，並說明我國與德國「基民/基社聯盟」青年聯盟關係長遠，欣見該聯盟於新冠肺炎（COVID-19）疫情緩和後組團來訪

陳立國表示，台灣與德國共享自由、民主、法治及人權等價值，雙邊關係持續深化，我國對德國衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）在世界衛生大會（WHA）發言支持台灣參與，以及德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）率團來台祝賀賴總統就職等友好行動，表達由衷感謝，也期待未來雙邊青年交流透過度假打工、台灣獎學金等計畫持續推進。

溫克強調，台灣在地緣政治中的戰略地位極具重要性，訪台得以親眼見證台灣民主自由的社會風氣，更對我國面對強鄰的韌性印象深刻，返國後將與德國「基民／基社聯盟」青年聯盟成員分享此行見聞，並將持續支持台灣與德國深化關係。

「基民/基社聯盟」是德國主要政黨，與社會民主黨常輪流或聯合執政，「基民／基社聯盟」青年聯盟則是其培養政壇新秀的組織。訪團成員除團長青年聯盟聯邦主席溫克外，另包括該聯盟北威邦主席葛凱文（Kevin Gniosdorz）、巴符邦主席胡莫（Florian Hummel）、黑森邦主席彭恩（Leopold Born）、什霍邦主席席格蒙（Felix Siegmon）。

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