清大教授葉宗洸：「非核家園」成「火電家園」 核電延役可解缺電問題

國立清華大學核工所特聘教授葉宗洸、前台電核安總稽查王琅琛今日接受前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇的網路直播節目「志聖鮮思」訪問。（「志聖鮮思」節目提供）

2024/07/10 21:58

〔記者施曉光／台北報導〕藍營立委提案修法鬆綁核電機組換照規範，藉此讓核電廠延役，國立清華大學核工所特聘教授葉宗洸今日接受前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇的網路直播節目「志聖鮮思」訪問時批評，由於再生能源發電不足，執政黨拿火力補核電缺，已經讓「非核家園」變成「火電家園」，他並強調，如果立法院能迅速通過修法讓核三延役，可以快速解決台灣當前缺電問題。

此外，出席同一節目的前台電核安總稽查王琅琛強調，台電運轉核電40年，台灣都沒有事，核安不必擔心。

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葉宗洸表示，立法院排審「核管法」，國民黨提了5個修正草案，其中國民黨立委翁曉玲的提案最接近美國核管會對加州惡魔谷核電廠延役的作法，草案允許核安會在接受延役申請後，審查期間允許執照到期的核電廠繼續運轉，核三將在本月26日到期，如果立法院能迅速通過修法，比照美國核管會，將能快速解決台灣當前缺電問題。

葉宗洸並分析，去年景氣非常糟糕，經濟成長率只有1.38%，所以用電量變少，但今年預估的經濟成長率會到3.5%左右，用電量會上升，可以預期今年前面6個月的發電量會比去年高出很多，像8日晚間9點10分，火力發電占比超過9成，達91.7%，執政黨明知太陽光電在晚上就是歸零，但又要讓核電除役，就只能拿火力發電來補，「原本是『非核家園』，現在變成『火電家園』。」

葉宗洸還說，核能發電沒有想像中的可怕，核廢料也不是沒辦法處理。

王琅琛則指出，近年很多AI大廠來台灣投資，表明要使用綠電，核能必然扮演重要角色，他批評前經濟部長王美花強調排除核能的RE100再生能源倡議，已經不是主流，現在國際都在推「全時無碳電力」（24/7 CFE），最能依賴的絕對不是那些無法調控的再生能源電力，核電才能提供這些AI大廠的需求。

王琅琛強調，核能是綠能，因此核電絕對是一個選項，而且核電延役並不困難，但要做嚴謹的評估工作，對於反核團體一直提核廢料問題，他說，台電有固定程序做處理，目前方法都有了，只是仍在研擬核廢料要放在哪裡，他還反問，反核人士擔心核能安全，但台電運轉核電40年，台灣有事嗎？

何志勇表示，美國能源部已經認為核能是種零排放乾淨能源，歐盟也視其為綠能，因此國際不強調再生能源，而是改訴求「乾淨能源」，台灣目前每度發電，核電為1.12元，燃煤為2.73元，太陽能4.08元，離岸風電4.51元，如果以燃煤取代綠能，燃煤每度排碳0.8公斤，換算來下來，以太陽能減少1公噸碳成本為新台幣1688元，離岸風電為新台幣2225元，核電則是「負」新台幣2013元，還能為台灣民眾倒賺。

陳學聖則說，現在支持核電的民眾已經年輕化，而且擁核、反核的比率已經反過來，上一代年輕人反核，這一代年輕人擁核。

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