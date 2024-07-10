加速921前建物更新！政院擬放寬老屋容積認定 20萬老屋受惠

0403強震後，各界紛紛關注老屋都更議題，為加速921前建物更新，行政院會今天擬通過「都更條例修正草案」，擴大適用原建築容積更新重建的對象，從現行針對實施容積管制前已興建完成的合法建築物，已申請建照執照的合法建築物也可適用。（資料照）

2024/07/10 19:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕0403強震後，各界紛紛關注老屋都更議題，為加速921前建物更新，行政院會今天擬通過「都更條例修正草案」，擴大適用原建築容積更新重建的對象，從現行針對實施容積管制前已興建完成的合法建築物，放寬為已申請建照執照的合法建築物也可適用，據了解，約有10萬、20萬件老屋受惠。

現行都更條例第65條規定，限制實施容積管制前「取得使用執照」者才可選用原容積認定，未來修法後，「已興建完成或已申請建照執照之合法建築物」，也可適用原建築容積計算。

請繼續往下閱讀...

內政部指出，考量容積實施管制前的建築容積多大於管制後的法定容積，且此類建築多為921大地震前建造，以現今建築法規標準而言，恐有耐震不足的疑慮，因此修法擴大適用原建築容積更新重建的對象，從現行針對實施容積管制前已興建完成的合法建築物，放寬至實施容積管制前已申請建照的合法建築基地也可適用。

內政部提到，期盼透過增加改建誘因，以提高建築物所有權人參與都市更新的意願，並達到提升建築物與民眾居住安全目標。為確保符合前項條件民眾的權益，這次修法也明定條例修正實施前，同時擬訂都市更新事業計畫送地方政府審議的案件，亦得適用原建築容積計算。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法