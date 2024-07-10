政院南服中心訪澎 關心舊仁愛之家都更、馬公支關無償撥用案

財政部高雄海關馬公支關，將移撥澎湖縣政府。（南服中心提供）

2024/07/10 21:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕行政院南部聯合服務中心今（10）日由執行長許乃文、副執行長陳慧玲、陳文亮及謝文斌等人抵澎，先拜會澎湖縣長陳光復，關心馬公段15地號（舊仁愛之家）國土都更事項，並盡速完成海關馬公支關移撥程序，早日恢復巴洛克式建築舊觀，成為石滬廣場的新亮點。

針對馬公段15地號（舊仁愛之家）國土都更案，現在有財政部國有財產署南區分署、內政部移民署、經濟部標準檢驗局高雄分局等單位進駐，2018年擬定為馬公司法新村都市更新計畫案，為盼活化再利用，南服中心陳慧玲副執行長持續積極關注此案。對此，陳光復表示，其周邊老舊建築物待其法院及地檢宿舍遷走後，未來便能進行都更，可行性大。

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另外雙方提到望安鄉南方四島電力接管方面，縣府表示2022年已取得共識，待島上的網絡建置完成，地方與縣府都同意台電接管及照錶收費。縣長陳光復也表示，每年海上花火節為澎湖重頭戲，帶進大量澎湖觀光人潮及商機，未來盼能增加第三家航空公司飛往澎湖。

至於澎湖縣縣定古蹟高雄關稅局馬公支關，馬公支關內原有海關人員已於2018年已遷出，並於上（6）月底也召開會議討論移撥細節，關務署也同意將馬公支關無償移撥給澎湖縣政府。副執行長陳慧玲表示，待日後澎湖縣府完成移撥申請程序後，將馬公支關加以整理維護活化再利用。

行政院南部服務中心抵澎，拜會縣長陳光復。（南服中心提供）

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