食藥署長莊聲宏首亮相 曝心聲：沒有壓力是騙人的

食品藥物管理署署長的莊聲宏今（10日）首度現身面對媒體，他坦言自己出身學界，面對媒體時還是有些緊張，接任署長一職「如果說沒有壓力是騙人的！」 （記者邱芷柔攝）

2024/07/10 16:22

〔記者邱芷柔／台北報導〕今年7月1日接任衛福部食品藥物管理署署長的莊聲宏，今（10日）首度現身面對媒體，他坦言自己出身學界，面對媒體時還是有些緊張，並表示接任署長一職「如果說沒有壓力是騙人的！」雖然半年後就要屆齡退休，他仍會「把1天當3天用」，全力把關食品、藥品、化妝品和醫材的安全。

食藥署今天召開例行記者會，原由副署長王德原主持，記者會結束前卻突然宣布「署長待會要出席」，隨後衛福部次長呂建德與莊聲宏一同現身。莊聲宏過去擔任中國醫藥大學藥學院院長，擁有豐富藥學背景，7月1日上任時國內正值生理食鹽水供應吃緊，被問到接任新職務的心情，他坦言「如果說沒有壓力是騙人的。」

請繼續往下閱讀...

莊聲宏說，輸液供應等問題，前任署長吳秀梅早已在處理，食藥署的步調相當快，有不了解或需要考量的地方，大家都能迅速提供資訊，他強調同仁們都非常辛苦，也都非常專業。

莊聲宏將於明年1月屆齡退休，食藥署長任期僅有短短半年，被問及任期內是否有重點推動項目時，他表示，確保藥品有效和食品安全是食藥署的核心任務，無論任期長短，他都會按照部長的勉勵，雖然時間不是很長「但要1天當3天用」，保護國人在食品、藥品、化妝品和醫材方面的安全。

媒體也追問近期有社區藥局反映「徵不到人」，只好在沒有藥師執業的時候不接處方箋。對此莊聲宏認為，藥學系仍在大學志願中排序靠前，主要是藥師需求高，過去他擔任台灣藥學會常務理事時，也曾討論過招不到藥師、展店困難的問題，調查顯示，有相當高比例的藥學生在取得執照後並未進入藥界職場，當時就希望改善執業環境等措施，降低藥師流動率，他也提到，在經濟合作暨發展組織（OECD）國家中，台灣的藥師人數相對較高，理論上不會有缺藥師的問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法