民眾黨增設副主席一職？ 柯文哲：無預設立場、持開放態度

台灣民眾黨今（10）日下午召開「按下F5，讓台灣更新」5週年黨慶宣傳記者會。（記者李文馨攝）

2024/07/10 16:05

〔記者李文馨／台北報導〕台灣民眾黨8月3日將於高雄展覽館舉行黨代表大會與黨慶。媒體詢問，有無考慮增設副主席相關職務？黨主席柯文哲表示，最近已開放黨代表提案，若提案有15人以上連署，可以送進來討論，「我個人沒有預設立場、持開放態度，看黨代表的想法」。

台灣民眾黨今（10）日下午召開「按下F5，讓台灣更新」5週年黨慶宣傳記者會。柯文哲表示，民眾黨成立5年，從100個黨員現在超過3萬人，經歷2次中央選舉、1次地方選舉，很辛苦一步一步走到這裡。這半年來，看到民進黨立委在立院各種杯葛，在內政委員會討論《選罷法》修法時，自己提案自己撤掉，不斷升高對立；先前國會改革修法時，還用假消息把年輕人騙上街頭，癱瘓國會、造成空轉。

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柯文哲指出，一開始他以為是黨團總召柯建銘的主意，後來發現可能總統賴清德也想這樣主導，但他也要問賴總統，「你真的希望你4年任期裡，台灣都這樣空轉，每天亂糟糟的嗎？」不管是台南學甲88槍槍擊案，到現在致人於死的11槍，立院朝野對抗、暴力氛圍，這是會傳染到民間的。

柯文哲強調，本次黨慶以電腦的「F5」更新鍵做為意象，主張「更新台灣，台灣更新」，提倡5個「F」：Formosa（以台灣為主體）、Future（走向共同未來）、Faith（秉持信念）、Freedom（捍衛民主自由）、Focus（聚焦人民、認真專注在該做的事），黨慶也會強調以親子活動為政治落實在人民生活的每一天，不要每天吵吵鬧鬧，希望台灣因為有我們變得更好。

文宣部主任李頂立說明，本次黨慶以創新、科技、運動、環保、親子為特色，舉行「內逗對抗賽」會分為台灣隊、民眾黨，為了增加互動，記者會上邀請線上網友進行隊長投票，11位隊長候選人包含彰化縣議員張雪如、新北市議員陳世軒、台北市議員陳宥丞、黃瀞瑩、張志豪、林珍羽、黨團主任陳智菡、新聞部主任吳怡萱、秘書長周榆修、中評會副主委詹喬茵、立委黃國昌。

此外，媒體詢問，有無考慮於黨代表大會增設副主席相關職務？柯文哲表示，最近開放黨代表提案，若提案有15人連署，可以送進來討論，他個人沒有預設立場、持開放態度，看黨代表的想法。

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