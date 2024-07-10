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首頁　>　政治

憲法法庭審理釋憲案 柯文哲：賴清德只關心國情報告

民眾黨黨主席柯文哲（中）出席「按下F5 讓台灣更新」5周年黨慶宣傳記者會。（記者王藝菘攝）

民眾黨黨主席柯文哲（中）出席「按下F5 讓台灣更新」5周年黨慶宣傳記者會。（記者王藝菘攝）

2024/07/10 15:20

〔記者李文馨／台北報導〕憲法法庭今（10）日下午開庭審理國會擴權法案聲請釋憲案，對於憲法法庭昨駁回藍營聲請大法官許宗力（司法院長）、許志雄迴避。民眾黨主席柯文哲表示，他不預設立場，也不回答假設性題目；但他認為，「以賴清德個性，他只關心要不要去國情報告，其它他反而沒意見。」

台灣民眾黨今天下午召開「按下F5，讓台灣更新」5週年黨慶宣傳記者會，黨主席柯文哲會後接受媒體聯訪。

柯文哲表示，這次國會改革通過很多法案，他不曉得憲法法庭要怎麼處理，是全部都假處分、凍結，還是哪一條要凍結，要看他們怎麼宣判。柯文哲也補充，他不預設立場，也不回答假設性題目，不過如果是政治上的判斷，「以賴清德個性，他只關心要不要去國情報告，其它他反而沒意見。」

非核家園政策鬆動？柯文哲：是非對錯的大家都很清楚

媒體詢問，賴清德任用前中研院長李遠哲擔任氣候委員會顧問，李也表態挺副召集人童子賢的立場，「核能雖危險，但比起溫室氣體排放造成人類滅絕的大災難，目前還是有需要的」，也詢問民進黨的非核政策是否鬆動？

柯文哲指出，台灣現今的困境是，台灣選了一個最高耗電的半導體產業，現在又要做AI，就算現在產業要轉型、轉彎，也不是一、兩天就可以解決，所以至少在可見的未來內，「電」會成為台灣產業的大問題。

柯文哲表示，李遠哲是科學家、不是政客，他還是用科學角度看這件事，也呼籲民進黨政府，「台灣核電的問題，不要再去凹了，是就是，不是就不是」；他說，童子賢是半導體產業的大佬、李遠哲是科學家，是非對錯的大家都很清楚，「認錯不是那麽困難」。

台灣民眾黨今天下午召開「按下F5，讓台灣更新」5週年黨慶宣傳記者會，黨主席柯文哲會後接受媒體聯訪。（記者李文馨攝）

台灣民眾黨今天下午召開「按下F5，讓台灣更新」5週年黨慶宣傳記者會，黨主席柯文哲會後接受媒體聯訪。（記者李文馨攝）

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