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藍委黃仁語塞！質詢堅稱資通電軍「解編」 參謀長下一秒現身

國民黨立委黃仁（左）質詢時稱，蔡英文總統卸任前將資通電軍解編，備詢的國防部長顧立雄（右圖左）打斷說「資通電軍還在」，資通電軍資謀長陳俊良少將（右圖右）馬上跨步上前說「委員好，我是資通電軍參謀長」，令黃仁瞬間語塞。（圖片擷取自立院直播）

國民黨立委黃仁（左）質詢時稱，蔡英文總統卸任前將資通電軍解編，備詢的國防部長顧立雄（右圖左）打斷說「資通電軍還在」，資通電軍資謀長陳俊良少將（右圖右）馬上跨步上前說「委員好，我是資通電軍參謀長」，令黃仁瞬間語塞。（圖片擷取自立院直播）

2024/07/10 12:00

〔記者吳哲宇／台北報導〕國民黨立委黃仁質詢時稱蔡英文總統卸任前將資通電軍解編，結果資通電軍參謀長陳俊良少將馬上站出來說「委員好，我是資通電軍參謀長」，令黃仁瞬間語塞。對此民進黨立委沈伯洋開酸，「他是（立法院）國防外交（委員會）的委員」。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄報告「國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效」，並備質詢。

黃仁質詢時說，蔡英文總統任內成立資通電軍，但卸任前把資通電軍「形同解編」，原因除了從民間延攬相關高科技人才，「不意外就是組織再造的問題。當初資通電軍成立了指揮部帶有先射箭後畫靶的性格」，將原本的國防部資電指揮部改為資通電軍指揮部，再併入陸軍各軍團和防衛部的通資群和通資連，導致通資系統出現斷層，人事系統一團亂，「如今要成立先進國防創新單位，是誰建議成立的」？

顧立雄回應，創新小組是在蔡總統任內就有的構想，美國DIU從2015年就有，也有人一開始認為創新小組是學美國的國防高等研究計畫署（DARPA），次世代未來戰機等武器「我們是做不來的，我們做得來的就是以有限資源引進成熟裝備或系統技術，快速形成戰力」，現在國防部整合評估司下先設附加編組。

但黃仁堅稱，蔡總統之前成立的「資通電軍已經解編」。顧立雄一臉疑惑說，「資通電軍還在啊」。黃仁再確認：「還在嗎？」。此時在備詢席的資通電軍資謀長陳俊良馬上跨步上前，站出來自我介紹說「委員好，我是資通電軍參謀長」；黃仁瞬間語塞，再說「還在嗎？有無效能得運作」？

陳俊良說，目前資通電軍的完整編制都還在，並因應任務需求，將相關通訊部隊編配到各作戰區，提升作戰效益。

對此，沈伯洋馬上在社群平台還原這段對話，並大酸黃仁「他是（立法院）國防外交（委員會）的委員」。

相關質詢影片請見：

立法院議事轉播

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