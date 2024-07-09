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俄空襲烏克蘭基輔釀死傷 外交部捐650萬援助遭襲兒童醫院

外交部對於俄羅斯攻擊醫院、殘害兒童的暴行，予以強烈譴責，並宣布捐款20萬美元（約新台幣650萬元），提供該院採購所需醫療物資。（路透）

外交部對於俄羅斯攻擊醫院、殘害兒童的暴行，予以強烈譴責，並宣布捐款20萬美元（約新台幣650萬元），提供該院採購所需醫療物資。（路透）

2024/07/09 20:33

〔記者黃靖媗／台北報導〕俄羅斯8日空襲烏克蘭首都基輔，造成該市的奧馬迪特（Okhmatdyt）國家兒童醫院多處損毀，數十位無辜兒童與民眾死傷。外交部對於俄羅斯攻擊醫院、殘害兒童的暴行，予以強烈譴責，並宣布捐款20萬美元（約新台幣650萬元），提供該院採購所需醫療物資。

外交部表示，2022年2月俄烏戰爭爆發後，我國民間第一時間發揮人飢己飢、人溺己溺的人道精神，捐款總計超過新台幣9億元援助烏克蘭，其中100萬美元即用以援助奧馬迪特兒童醫院，採購醫療設備，補充醫療能量。

對於奧馬迪特兒童醫院此次遭到俄羅斯砲火攻擊，外交部表示，已請我國駐波蘭代表處向該院院長表達慰問之意，同時宣布捐助20萬美元，提供該院採購所需醫療物資，並將持續提供必要協助。

外交部表示，我國發揮國際人道精神，向受到波及的醫院、病童及家屬伸出援手，協助守護烏克蘭人民的基本尊嚴與人道待遇。

外交部再次呼籲俄羅斯尊重烏克蘭的主權獨立及領土完整，儘速終止侵略，恢復和平，台灣將持續善盡國際社會良善成員之責任，與理念相近國家合作，捍衛民主、自由、法治與人權的普世價值。

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