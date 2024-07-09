近百鄉親北上抗議關山戰備道 國防部：東移計畫不可行

近百位關山鄉親今日親自北上抗議關山戰備道工程，對此國防部表示，面對民眾質疑，會根據民意審慎評估。（記者田裕華攝）

2024/07/09 19:15

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部擬配合台九線拓寬工程，於台東縣關山鎮規劃關山戰備道。國民黨立委黃建賓今天舉行記者會，向國防部表達選址缺乏溝通，恐破壞大面積良田，衝擊農民生計等問題。台東縣長饒慶鈴更帶著近百名關山鄉親也出席反對戰備道破壞家園，吶喊「不要補償、重新選址」，呼籲國防部兼顧國防與民生。對此國防部表示，面對民眾質疑，會根據民意審慎評估；東移方案，配合公路局評估後，結果是不適合。

國防部今日召開「漢光40號實兵演練」暨「萬安47號演習」說明記者會，媒體詢問有關民眾北上抗議關山戰備道一事，空軍司令部參謀長王德揚中將回應，該案國防部主要是配合台九縣拓寬工程，在既有方案及影響民生最小程度內，請公路局將戰備跑道需求納入整體規劃，是為了因應未來敵情威脅考量。

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王德揚說，為尊重民意，國防部已舉辦兩場協調會和兩場說明會，國防部會充分掌握民意，也會審慎評估後納入該案。

媒體追問地方民眾建議戰備道東移至卑南溪堤岸方案，避免破壞農田，王德揚回應，國防部是配合公路局進行評估作業，該拓寬工程是公路局既定計畫，國防部配合公路局評估東移方案的結果是不適合。

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