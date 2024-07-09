25名非洲代表來台農業培訓 外交部盼協助強化雙邊夥伴關係

「非洲菁英人才培育短期培訓班」8日揭幕，25名非洲農業專家、業者、官員來台參與培訓。外交部表示，希望藉此讓雙方更深入瞭解彼此需求，期盼學員結訓返國後可協助強化所屬國家與台灣的農業發展夥伴關係。（資料照）

2024/07/09 13:14

〔記者黃靖媗／台北報導〕由外交部、教育部，與屏東科技大學合作辦理的「非洲菁英人才培育短期培訓班」8日在台北揭幕，25名非洲農業專家、業者、官員來台參與培訓。外交部表示，希望藉此讓雙方更深入瞭解彼此需求，期盼學員結訓返國後可貢獻所學，協助強化所屬國家與台灣的農業發展夥伴關係，促進雙邊合作及互惠發展。

外交部指出，該專班是本部、教育部及國立屏東科技大學合作辦理，經我駐非洲及亞西地區相關館處推薦，計有來自友邦史瓦帝尼王國，以及南非、索馬利蘭、奈及利亞、肯亞、坦尚尼亞、納米比亞及利比亞等8國、共25名農業領域專家、業者或官員等專業人才來台參加3週的培訓課程。

請繼續往下閱讀...

外交部亞西及非洲司副司長陳詠博表示，該專班由屏科大規劃友善農牧技術為主的課程，配合講師授課及透過台灣相關農畜產業實地觀摩交流，提升學員基礎知識、實務操作能力、瞭解台灣農業市場現況。

陳詠博指出，外交部也盼藉此讓雙方更深入瞭解彼此需求，開啟台、非相關企業對接，提供未來在農畜產品包裝及農業機械設備等領域更多合作機會與商機，期盼學員結訓返國後可貢獻所學，協助強化所屬國家與台灣的農業發展夥伴關係，促進雙邊合作及互惠發展。

至於是否有我國技術人員赴非協助友邦的計畫？陳詠博表示，台非農業計畫行之有年，非洲也是我國從事農業合作非常重要的地方及工作夥伴，培訓班是「雙邊台非農業計畫」的一環，我國過去在索馬利蘭、史瓦帝尼等國的技術團，也都有相關計畫，不管是之前的非洲計畫，還是未來的非洲計畫精進版，農業都是台非合作的重要一環，專家交流部分，台灣會視情況及對方需求做完整性的規劃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法