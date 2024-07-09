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柯文哲諷「人一獨，腦就殘」 黃智賢：柯什麼票都要，就是要偷

民眾黨主席柯文哲。（資料照）

民眾黨主席柯文哲。（資料照）

2024/07/09 13:25

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕柯文哲政治立場被外界認為搖擺不定，他日前在民眾黨網路節目說出「人一獨，腦就殘」的言論。對此，名嘴黃智賢表示，這就是什麼票都要，什麼都要騙，都要偷的柯文哲。

黃智賢在臉書PO文表示，柯文哲的黨把批評他的黨員吳靜怡開除黨籍，原因是吳常批評他，不肯讚美他，問題是，他收了人家一萬元終身黨員費。退錢嗎？民眾黨把號稱率團去廈門參加海峽論壇的中央委員，停止黨權2個月，這個人喊兩岸一家親，可是柯文哲也講兩岸一家親呀，這個人去年也去海峽論壇，去年你怎麼沒有處罰他？所以今年停權兩個月，是要幹嘛？

黃智賢指出，因為柯文哲既要討好綠，也要討好藍，又要討好中國，所以扭捏作態，神經兮兮。柯文哲這兩天，在民眾黨的網路節目，說出「人一獨，腦就殘」，還說了幾次，喂，老柯，這句話是她的創造，別偷喔。黃智賢說了很多年了。可笑的是柯文哲到現在，還是自稱墨綠，還是獨。

黃智賢續指，她講人一獨，腦就殘，理直氣壯，獨，包括柯文哲，因為這是事實。你不是才因為你的中央委員去海峽論壇，把那人停權兩個月？然後馬上又講人一獨腦就殘！演什麼？

黃智賢直言，柯文哲自己就是獨，又要假裝不是獨，又要罵獨，可是他的核心支持者，還有獨，陳昭姿就是。柯文哲，既要獨的錢跟票，又要罵獨，這就是什麼票都要，什麼都要騙，都要偷的柯文哲，呵呵。

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