反核電延役修法 環團號召今晚六點立院外集會抗議

多個環保團體今（9日）齊聚在立院外抗議，批評目前藍營立委草率修法無視老舊核電廠延役風險，並號召群眾今晚6點半到立院外濟南路參加抗議晚會。（記者陳嘉怡攝）

2024/07/09 12:23

〔記者陳嘉怡／台北報導〕立法院教育文化委員會將排審「核子反應器設施管制法」修法，欲放寬核電廠延役期限。多個環保團體今（9日）齊聚在立院外抗議，批評目前藍營立委提出的修法版本，將擁核意識形態凌駕於核能安全之上，草率修法無視老舊核電廠風險，號召群眾今晚6點半到立院外濟南路參加抗議晚會。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，目前國民黨立委提的修法共五個版本，皆拿掉核電廠申請換發執照的期限規定，為核電延役開後門解套，並未把核電安全視為優先考量，甚至核電延役的風險、經費成本、配套等都沒有討論。

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經濟民主連合副秘書長許冠澤表示，5、6月時大批群眾站上街頭，不只是反對國會擴權法案，也是反對一系列民主開倒車的倒退法案，其中也包括企圖將依法停機的核電廠起死回生，不同政黨對於能源議題有不同態度，是民主社會常態，但是國民黨提案立委及黨團有責任和義務向國人說明，核電廠如果要延役的安全風險、時間和經費成本，以及高階核廢要放哪，不接受核電延役未經評估就草率修法。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅則指，討論核電延役修法前，應先補強核安法制破網，如「核子損害賠償法」重大天災免責、人為疏失最高只賠42億元，核二若發生核災，半徑30公里580萬居民，每人只能獲償724元；推動「高放射性廢棄物選址暨處置條例」，直面核廢處理問題等。

北海岸反核行動聯盟成員王鐘銘表示，既有核電廠已經超過原本設計的年限，設備老化，一旦延役風險極大。而對北海岸來說，低階和高階核廢料都還擺在核電廠內，根本遷出無望，不該無視核電廠附近居民的心聲，反對核電廠延役。

崔愫欣呼籲，立院修法前，至少要辦多場公聽會，放下擁核意識形態，釐清老舊核電的核安風險等議題，為人民把關核電延役的風險與成本。而非一舉用在野黨人數優勢將法案送出委員會；並號召群眾今晚6點半到立院外濟南路參加晚會，表達對草率修法的抗議。

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