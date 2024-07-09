為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

新華社駐台記者「盯梢」政論節目 陸委會行政調查出爐

陸委會今日強調，文化部及陸委會將強化中媒駐點記者來台管理機制，持續依規定採專案方式以及移民署聯審會機制辦理，檢視是否依許可事由在台採報，進行個案評估、專案許可。（資料照）

陸委會今日強調，文化部及陸委會將強化中媒駐點記者來台管理機制，持續依規定採專案方式以及移民署聯審會機制辦理，檢視是否依許可事由在台採報，進行個案評估、專案許可。（資料照）

2024/07/09 10:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕新華社駐台記者趙博被爆料「盯梢」某政論節目，要求節目主題須符合國台辦要求，以達「以台制台」效果。陸委會今日公布行政調查結果，被指涉的中媒駐點記者與電視台均否認。針對該案所蒐集案內相關資訊，陸委會將提供檢調進行續處，並強調「駐點記者須確實遵守政府法令規範，不得從事與許可目的不符之活動」。

陸委會表示，本案中媒記者係依據「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」申請來台駐點，目前採專案方式辦理，由文化部及陸委會進行個案評估、專案許可，經內政部移民署聯審會討論後，核發入出境證。

陸委會指出，駐點記者在台應遵守「大陸地區新聞人員進入台灣地區採訪注意事項」等相關規定，如有「從事與許可目的不符之活動」或「採訪期間變換所屬媒體或喪失新聞人員身分」，文化部得廢止其記者證，移民署得廢止其入出境許可證。

陸委會提及，為具體瞭解本案詳細情形，文化部發函要求協助申請新華社記者來台之邀請單位提出說明，會同陸委會約晤新華社目前在台駐點記者，並分別洽詢本案報導媒體及被指涉電視台；通傳會另發函「中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會」及「中華民國電視學會公協會」，請其洽會員注意並瞭解所屬政論節目有無相關情形。

陸委會表示，綜上查察，本案報導媒體表示，所報新聞皆有所本，且經合理查證，基於新聞倫理，不便透露消息來源；被指涉的中媒駐點記者與電視台則均否認媒體報導指涉內容，邀請單位亦表示無從獲悉報導依據。

陸委會指出，針對行政調查部分，相關主管機關已依權責要求涉案單位及人員說明，查察事項已完成告一段落。鑒於行政調查之侷限性，本案所蒐集案內相關資訊，將提供檢調進行續處，並尊重司法機關的司法調查。

陸委會強調，文化部及陸委會將強化中媒駐點記者來台管理機制，持續依規定採專案方式以及移民署聯審會機制辦理，檢視是否依許可事由在台採報，進行個案評估、專案許可；並加強要求駐點記者須確實遵守政府法令規範，不得從事與許可目的不符之活動，倘涉有違法情事，將依法嚴處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中媒盯梢台灣政論節目 卓榮泰：調查局立案調查中
2024/07/05 16:06

中媒盯梢台灣政論節目 卓榮泰：調查局立案調查中
中媒「盯梢」案 國安局：一開始就掌握情資、與《自由時報》無關
2024/07/08 11:46

中媒「盯梢」案 國安局：一開始就掌握情資、與《自由時報》無關

永慶房屋七連霸「亞洲最佳企業雇主獎」
新華社駐台記者「盯梢」節目？ NCC：未收具體檢舉
2024/07/03 16:18

新華社駐台記者「盯梢」節目？ NCC：未收具體檢舉
中媒盯梢政論節目 國安局：早就掌握情資
2024/07/09 05:30

中媒盯梢政論節目 國安局：早就掌握情資

2024大溪大禧百工百業踩街 體驗沉浸式祭典
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播