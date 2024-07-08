國民黨突換會議室還反鎖 陳玉珍「逼車」阻擋吳思瑤影片曝光！

一段國民黨立委陳玉珍在走廊上阻擋綠營黨團幹事長吳思瑤到會議室的影片曝光。（圖翻攝自周軒臉書）

2024/07/08 23:34

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會（8日）續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，藍綠皆發動甲級動員，並爆發衝突。沒想到下午委員會突然宣布換會議室開會，還反鎖不讓民進黨立委進入，讓綠營怒轟「黑箱開會」。在這過程中，一段國民黨立委陳玉珍在走廊上阻擋綠營黨團幹事長吳思瑤到會議室的影片曝光，引發網友熱議。

今天內政委員會續審選罷法修法，綠營一大早就搶佔開會場地紅樓202室的主席台杯葛，與藍營爆發衝突。眼看僵持不下，藍營轉到隔壁201會議室開黨團大會。沒想到下午1點20分左右，召委高金素梅透過議事人員在門口貼手寫紙條，稱內政委員會改至201室開會，但201室卻反鎖不讓綠委進入，綠委們只能在門外瘋狂敲門。過了20多分鐘後，藍營才將門打開，綠委衝進201室，高喊「會議無效」！

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而政治工作者周軒今晚在臉書曝光陳玉珍阻撓吳思瑤前往201室的影片，指吳思瑤遭陳玉珍「惡意逼車」。畫面上可以看到陳玉珍不斷以身體推擠、雙手大開阻擋吳思瑤前進，吳思瑤忍不住質問「你幹嘛啦？這走廊是大家的，我為什麼不能走啊？」陳玉珍則帶著笑臉回嘴「可以啊，你可以走啊，我也在走啊」。此時一旁有人指責「你們怎麼可以這樣子啊？你們現在是要囚禁議事人員嗎？把議事人員關在裡面嗎？」陳玉珍回嗆「你是誰啊？在胡說八道的又是誰？」

接著吳思瑤要求陳玉珍「不要撞人」，但陳玉珍繼續帶著笑臉說「我沒撞人啊，（是）你撞我吧！」還提起日前在民進黨黨團記者會現場外走廊「偷聽」被綠營點名一事，「走廊是大家的，妳也知道，我那天在走廊聽還要被你們偷拍，妳也知道走廊是大家的喔」。吳思瑤最後無奈轉身說了一句「有人（就）喜歡演這齣……」

網友看了紛紛表示，「這嘴臉看了有夠討厭」、「國民黨這些立委實在是水準非常非常差」、「為什麼這些行為這麼像流氓的人可以當立委啊！」、「有夠幼稚」、「還要忍多久啊？這四年真的別期待立法院能有什麼為民的法案了，光是顧台灣的民主法制就飽了」、「金門人選出這一種流氓，有夠丟臉」。

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