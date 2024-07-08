罷免謝國樑4.3萬件連署再闖關！基隆選委會明起審查 最快9月中罷免投票

基隆市選委會總幹事張淵翔表示，經過近5小時清點，收到4萬3138份罷免連署人名冊正本、影本，基隆市選委會「收件受理」，將於9日起展開審查。（記者俞肇福攝）

2024/07/08 21:37

〔記者俞肇福／基隆報導〕發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」今天（8日）20時在社群媒體臉書貼出基隆市選委會公文，基隆市選委會收到4萬3138份罷免連署人名冊正本、影本，選委會「收件受理」。

對於罷樑團體重新送件一事，謝國樑今天上午受訪時維持一貫低調，不願表達看法。

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「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉表示，8日已順利送件完成，對於第二階段的通過，拆樑團體依舊是很有信心。她表示，罷樑連署民眾在填寫過程中，每一位民眾都十分細心、且按照最高規格填寫，過程中的運作非常嚴謹，她對於二階罷免連署合格率十分有信心，接下來就是靜候選委會通知，相信可以順利收到通過第二階段的消息。

基隆市選委會總幹事張淵翔表示，經過近5個小時清點，收到4萬3138份罷免連署人名冊正本、影本，基隆市選委會「收件受理」，將於明天（9日）起展開審查。外界評估如果一切作業順利，最快9月中旬展開罷免投票。

李晏蓉表示，「拆樑行動」志工們，7月5日下午2點30送件到基隆市選委會，一直到晚間9點30分又全數載回。外傳有所謂退件、要求公民團體補件，網路上爭辯不休。張淵翔澄清說，7月5日清點查看結果，正本和影本差了185份，基隆選委會依照選罷法規定「不予受理」，不是退件，也非要求公民團體補件。

李晏蓉受訪時表示，有可能因為影印機在正本影印時夾取二張，只影印出一張，才會造成正本、影本份數不一。

張淵翔指出，選委會是依「公職人員選舉罷免法」第80條、「公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法」第11條，僅進行形式審查（非案件審查），5日晚間9點半結束，發起罷免連署的領銜者與志工全程在場，選委會向「拆樑」團體說明不符規定部分，包含序號及正本、副本不一、未按里別分類造冊等，由提案罷免謝國樑領銜人戴璟安收下「不予受理」公文，並將受理案件全數帶回。

李晏蓉指出，拆樑團體8日下午帶著4萬3138份罷免連署人名冊正本、影本送件，看到終於順利送件，收到基隆市選委會的「收件受理」公文，現場志工鬆了一口氣。

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