台船越界被捕反指日本「比阿共還土匪」 謝長廷不忍了

駐日代表謝長廷今天舉行任內最後一次例行記者會，還原基隆籍漁船越界作業被日方逮捕的事情始末，表示我們不應該縱容少數的漁船，去破壞台灣和漁業界全體的利益。 （記者林翠儀攝）

2024/07/08 21:02

〔駐日特派員林翠儀／東京八日報導〕基隆籍漁船盛姓船長涉嫌越界作業被日本逮捕，5日交保後卻向外界放話批評日本「比阿共仔更土匪」，駐日代表謝長廷今天還原事件始末，他表示，該艘漁船明顯越界，而且「故意越過來越過去非常挑釁」，他還說重話表示，我們不應該縱容少數的漁船，去破壞台灣和漁業界全體的利益。

即將卸任的謝長廷今天在代表處舉行任內最後一次例行記者會，他表示，上任8年，就在要離開前發生了台籍漁船被日方逮捕的事件，這是他8年任內中的第一次，對他而言是一種遺憾。

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接著他話鋒一轉表示，因為任期也快到了，就講一點得罪人的話。他表示，台日間有漁業協定，也保持一種互信關係，通常我方漁船若有越界，日方會先警告，我方海巡署船隻也會通知漁船退出，日方這次逮捕船長是非常例外的，通常是因為勸不聽，漁船船長因觸法被日方逮捕，但他被交保後卻公開講日本像強盜一樣，不繳錢就不能出來，事實上，船長繳交的保釋金，保證他未來必須出庭接受審判，除非棄保，不然這筆保釋金仍可要回來。

謝長廷表示，日本是一個文明法治的國家，你犯法我逮捕，你要證據，他拿衛星給你看，我們也有衛星，漁船上也有衛星定位，騙外界的人不知道，推說「我都是在公海」。

謝長廷還進一步說，這次的漁船並沒有被扣，一開始都說是漁船被扣，但日方把船長帶去訊問以後，漁船還在原處，問題是只有船長會開船，交保以後，船長還是坐日方的船趕快回到原處去開船。謝長廷說，日方並沒有讓船長在福岡下船，因為船長觸犯的是刑法，下船就必須上銬。

當天裁定交保後，因為時間過了三點半，銀行都關了，幸好有各方的特別配合，才讓我們可以很快辦理交保，謝長廷說，這是雙方互相信任才能這樣處理，希望大家能夠珍惜，即使他卸任了也能繼續珍惜。

謝長廷表示，台日之間達成的漁業協議得來不易，雖然有些有爭議的地方，但這次的地點是沒有爭議的，該船就是越界。我們和日本保持相互尊重，對多數漁民是有利的，我們一年有十多個船員的緊急救難救災，日方都有協助，例如在公海落海、疾病或是打架，日本都有來支援，這是全體的利益，但少數違規是個人的利益，在他看來不應縱容，因為這是犧牲台灣整體利益，犧牲漁業界的利益。

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