傅崐萁控綠營竊盜、暴力佔領委員會 沈伯洋：造謠只為轉移1焦點

綠委沈伯洋痛批傅崐萁造謠，並直言藍營只是想轉移想強行通過讓罷免越來越難的法律的焦點！（資料照）

2024/07/08 20:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會今天（8日）續審選罷法修法，國民黨團指控民進黨立委黃捷凌晨4點多破壞紅樓202會議室的門鎖場闖入，這種行為根本是「竊盜」，酸黃捷變「黃賊」。對此，綠委沈伯洋跳出來痛批造謠，並直言藍營只是想轉移想強行通過讓罷免越來越難的法律的焦點！

國民黨團總召傅崐萁今下午率眾藍委召開記者會，公布監視器畫面指控黃捷破壞門鎖闖會議室，痛批這種行為根本是「竊盜」，民進黨用竊盜、暴力方式占領內政委員會。他還酸，調閱監視器畫面後發現，民進黨果然「多才多藝」，充斥雞鳴狗盜之徒。

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對此，黃捷透過臉書PO出門鎖完好無損的照片打臉藍營指控，國民黨公布她開門的監視畫面，剛好證明他們都在造謠，「哪來的鎖匠？哪來的破壞門鎖？國民黨現在是指控我太早上班嗎？事實證明，我沒有帶鎖匠，也沒有萬用鑰匙，更沒有破壞公物，是合法、合規的進到會議室上班。」

沈伯洋也在臉書幫忙回擊，「傅崐萁的造謠時間。一、沒人破壞門窗，傅崐萁是不是沒有開過門？二、竊盜？是什麼東西掉了？還沒進門就在喊竊盜，國民黨要不要集體上一下刑法再來？三、以前委員會都有人住過了，立委本來就可以進出做議事攻防，有問題嗎？」

沈伯洋直言，「造那麼多謠，就只是為了轉移焦點：國民黨想要強行通過，讓罷免變得越來越難的法律。雖然有擋下了一天，但不知何時會結束。」最後他還批評王鴻薇，指王造成綠委林楚茵流血破相，事後卻稱自己是正當防衛，「造謠薇和造謠萁，真是一對寶！」

傅崐萁8日率藍委召開記者會，控黃捷破壞門鎖闖會議室。圖為立法院內政委員會8日續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，民進黨總召柯建銘（右）與國民黨總召傅崐萁（左）交換意見。（記者塗建榮攝）

黃捷PO出門鎖完好無損的照片打臉藍營指控。（取自黃捷臉書）

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