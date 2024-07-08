批韓國瑜甩鍋協商責任 吳思瑤：一個院長連協調都處理不好

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2024/07/08 19:32

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長韓國瑜今（8）日召集朝野黨團協商電業法、考試院人事同意權等多項議案，並稱民進黨團有特殊情況無法前來，因此改為明天協商。對此，民進黨團幹事長吳思瑤強調，早在上週五協商時，就已向韓表達今天有選罷法要處理，必須改期，今早也再次致電韓，不料韓卻好像甩鍋責任，這是很惡劣的事情。

今協商時，韓國瑜表示，上次開會宣布今天協商，上午再次和各黨團幹部聯絡確認，民進黨團通知無法參加，希望延期召開，因此改為明早9時30分至15時。

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對此，國民黨團總召傅崐萁表示遺憾，並指協商是國會最高決策會議，結果看到民進黨團在立院亂一天；民進黨政府真的覺得，立院對他們不重要、不用在野黨協助國家如何執政、未來預算如何審查、相關議案要如何通過，民進黨眼裡根本沒有國會，國民黨團表達沉重抗議，希望此例不要再開。

民眾黨團總召黃國昌則說，民眾黨團對於院長發出協商通知向來都非常尊重，再忙也會排開派代表來；依法論法，若經1個月協商冷凍期無法有結論，就按議事規則處理，「接下來在院會，我覺得該怎麼處裡就怎麼處理。」

對此，吳思瑤回應指出，上週五協商時，韓院長宣告今天要協商，民進黨團當場表達不行，因為今天有選罷法要處理，韓說好他回去協調；今早9時48分，民進黨團總召柯建銘也有再次致電韓，對於把時間改成今天下午3時，「我們還是表達不行。」10時31分韓回電，稱民眾黨團對於協商改到明天9時沒意見，但傅崐萁有意見，不過韓仍說要改為明早，他也知道必須各黨同意。

吳思瑤說，不料韓國瑜剛剛還是召開協商，「院長怎麼可以把責任都推卸呢？」就已經向他表達今天時間不方便，有選罷法要處理，「國民黨就是要牽制我們的黨鞭」，韓也有告訴我們明天協商，「所以韓院長自己要擔啊！」協商時間本來就是院長的權利，剛剛在協商現場他好像自己不敢承擔，好像一副很無辜，民進黨團沒有來，怎麼一個院長連這麼清楚協商時間的安排和協調都處理不好呢？

她強調，過去院長都會尊重各黨，找到一個合宜時間，硬要選在今天這個時間，就是要牽制民進黨團；「基於禮貌、慣例我們都合乎程序，韓院長不願承擔，還把責任甩鍋，我們不能接受，還讓協商現場都來批我們，我覺得這是很惡劣的事情，我要還原事實真相。」

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