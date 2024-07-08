向顧立雄喊話 台聯：移除蔣介石銅像實現轉型正義

台灣團結聯盟黨主席周倪安今表示，移除蔣介石銅像才是實現轉型正義，呼籲國防部長顧立雄盡早規劃移除。（資料照）

2024/07/08 18:57

〔記者林哲遠／台北報導〕為推動轉型正義，國防部與文化部協調將三軍儀隊撤離中正紀念堂，移到自由廣場表演，文化部長李遠近日表示，轉型正義需顧慮不同族群的看法，避免社會撕裂與衝突。對此，台灣團結聯盟黨主席周倪安今日表示，移除蔣介石銅像、取消讓軍人作為獨裁者紀念堂的保全才是實現轉型正義，呼籲國防部長顧立雄盡早規劃移除。

周倪安表示，現在的台灣就是轉型正義不力，弱勢族群的本土文化遭黨國體制撕裂，地域性的族語社會越趨衰微的狀態。作爲文化政策首長的文化部長李遠，不但不對轉型正義之於文化的重要性有所認識，反而在轉型正義的立場上瞎談撕裂族群，台聯認為必須嚴厲譴責。

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針對國防部顧立雄部長表示，儀隊表演是表現對國家的效忠，和忠烈祠的儀隊表演一樣，目前並沒有遷移各營區機關兩蔣銅像的規劃。周倪安認為，雖然顧部長知道三軍儀隊是國家軍隊威儀的門面，而不是獨裁者銅像的保全，但是還是應該盡早規劃移除，才能實現轉型正義。

周倪安強調，將「中華民國國民革命軍」從名義及建制上，轉型為「台灣國防軍」，是軍隊國家化、保障台灣國家安全相當重要的一環。從李總統開始改革至今已經超過三十年了，台聯認為只有清楚的敵我意識，才能減緩中共從文化面統戰黃埔認同的退役軍官。

周倪安抨擊，無論是慈湖、中正紀念堂，乃至軍事院校、軍營的銅像，都是威權時期所遺留下來，獨裁者將軍隊視為「私家軍」的表徵，理當拆除，以正視聽。她呼籲，總統賴清德應該從總統府、監察院、行政院等府院，更堅定地在轉型正義上清楚表態，才能讓台灣的國家之路，不走回頭路。

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