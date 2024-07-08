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藍營向韓國瑜告狀黃捷破壞門鎖 吳思瑤：該查的是議事人員為何消失

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2024/07/08 16:44

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團指控民進黨立委黃捷以破壞門鎖方式，竊佔排審「選罷法」修法的會議室，立法院長韓國瑜則說此事相當嚴重，若開鎖的是外來人員，這是非常嚴重的。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示：「歡迎去查，我們不怕來查。」並指韓該徹查的，是議事人員為何整天沒出現在委員會，是否被委員不當挾持？

韓國瑜今（8）日下午召集朝野黨團協商電業法第49條、考試院人事同意權等多項議案，並指民進黨團有特殊情況無法到場，因此協商改到明日。國民黨團則指控民進黨團以破壞門鎖方式竊佔會議室，是犯罪行為。

韓國瑜則說，立院正在查，開鎖的是院本部委員的秘書，還是外來人員，容許給他們一點時間，等查完後向各黨團報告，若是外來人員，這是非常嚴重的。

對此，吳思瑤表示，歡迎去查，指控者要拿出證據，怎麼會是被控者來澄清，他們指控有外力、找鎖匠，他們提證據去查，我們也不怕來查。誰破壞？有什麼議事物品、設備被破壞或被偷竊了嗎？都可以去查。

她也強調，最核心的是，國民黨議事攻防連兩次，上週四動作慢完全沒因應，今天他們知道要早點來，沒想到還比我們晚；自己在議事攻防欠缺經驗，欠缺決心和鬥志、意志，比人家晚到還指控一堆，這不是很好笑的事嗎？

吳思瑤說，韓國瑜應當去查的，是開會時間是上午9點，議事人員應當7點30分就出現在內政委員會，辦理簽到、發送資料等業務，為何議事人員整天沒出現在委員會？議事人員可以不中立到這種程度？還是被委員們不當挾持？召委是否運用權限不中立？這才是韓國瑜要徹查的事。

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