昨晚還分享跑攤貼文 彰縣員林市代會前主席賴東位今晨離世

彰化縣員林市市民代表會前主席賴東位驚傳心肌梗塞，今（8日）早上離世，得年63歲。（翻攝自賴東位臉書）

2024/07/08 16:41

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市市民代表會前主席賴東位驚傳心肌梗塞，今（8日）早上往生，得年63歲。賴東位目前身為國民黨彰化縣員林市黨部副主委，並擔任員林果菜市場副總經理，本屆落選後仍積極經營地方，準備再拚下屆主席，昨日也在個人臉書分享跑攤照片，卻壯志未酬就突然離世，令人惋惜。

賴東位於2010年以無黨籍身分參選員林鎮民代表（2018年改為市民代表），並連任3屆，2018年加入國民黨，並當選該屆市代會主席，2022年尋求連任意外落馬，不過他仍積極勤走基層，並時常透過個人臉書分享，參與員林地區的聚會或活動的貼文。

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據了解，賴東位前日還邀請友人到家中喝酒聚會，並請對方擔任競選總部總幹事，昨日他也去參加社區活動，並在臉書貼文，今日早上7點多，其妻發現賴疑因心肌梗塞沒了心跳，經緊急送醫急救仍回天乏術。

彰化縣議員曹嘉豪表示，賴東位為人海派，敢言、敢做，常會為不公不義的事發難，是很多人心中的好大哥，他也積極經營地方，準備東山再起，近日常在很多場合見到他，沒發覺身體有異狀，沒想到突然離世，感到不捨。

賴東位昨日還在個人臉書分享跑攤照片。（翻攝自賴東位臉書）

賴東位（左3）勤走基層，並時常透過個人臉書分享，參與員林地區的聚會或活動的貼文。（翻攝自賴東位臉書）

賴東位目前擔任國民黨彰化縣員林市黨部副主委等職務，本屆落選後仍積極經營地方，準備再拼下屆主席。（翻攝賴東位臉書）

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