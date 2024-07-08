為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

昨晚還分享跑攤貼文 彰縣員林市代會前主席賴東位今晨離世

彰化縣員林市市民代表會前主席賴東位驚傳心肌梗塞，今（8日）早上離世，得年63歲。（翻攝自賴東位臉書）

彰化縣員林市市民代表會前主席賴東位驚傳心肌梗塞，今（8日）早上離世，得年63歲。（翻攝自賴東位臉書）

2024/07/08 16:41

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市市民代表會前主席賴東位驚傳心肌梗塞，今（8日）早上往生，得年63歲。賴東位目前身為國民黨彰化縣員林市黨部副主委，並擔任員林果菜市場副總經理，本屆落選後仍積極經營地方，準備再拚下屆主席，昨日也在個人臉書分享跑攤照片，卻壯志未酬就突然離世，令人惋惜。

賴東位於2010年以無黨籍身分參選員林鎮民代表（2018年改為市民代表），並連任3屆，2018年加入國民黨，並當選該屆市代會主席，2022年尋求連任意外落馬，不過他仍積極勤走基層，並時常透過個人臉書分享，參與員林地區的聚會或活動的貼文。

據了解，賴東位前日還邀請友人到家中喝酒聚會，並請對方擔任競選總部總幹事，昨日他也去參加社區活動，並在臉書貼文，今日早上7點多，其妻發現賴疑因心肌梗塞沒了心跳，經緊急送醫急救仍回天乏術。

彰化縣議員曹嘉豪表示，賴東位為人海派，敢言、敢做，常會為不公不義的事發難，是很多人心中的好大哥，他也積極經營地方，準備東山再起，近日常在很多場合見到他，沒發覺身體有異狀，沒想到突然離世，感到不捨。

賴東位昨日還在個人臉書分享跑攤照片。（翻攝自賴東位臉書）

賴東位昨日還在個人臉書分享跑攤照片。（翻攝自賴東位臉書）

賴東位（左3）勤走基層，並時常透過個人臉書分享，參與員林地區的聚會或活動的貼文。（翻攝自賴東位臉書）

賴東位（左3）勤走基層，並時常透過個人臉書分享，參與員林地區的聚會或活動的貼文。（翻攝自賴東位臉書）

賴東位目前擔任國民黨彰化縣員林市黨部副主委等職務，本屆落選後仍積極經營地方，準備再拼下屆主席。（翻攝賴東位臉書）

賴東位目前擔任國民黨彰化縣員林市黨部副主委等職務，本屆落選後仍積極經營地方，準備再拼下屆主席。（翻攝賴東位臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
17歲羽球小將猝逝》運動員也會心肌梗塞 醫：不舒服時停止運動
2024/07/01 15:28

17歲羽球小將猝逝》運動員也會心肌梗塞 醫：不舒服時停止運動
知名中醫猝逝》遊日心臟病發 衛福部教夏季護心3要1不
2024/06/28 12:12

知名中醫猝逝》遊日心臟病發 衛福部教夏季護心3要1不

永慶房屋七連霸「亞洲最佳企業雇主獎」
太熱！建築工心律不整昏倒 同事與消防員聯手成功搶命
2024/07/05 12:39

太熱！建築工心律不整昏倒 同事與消防員聯手成功搶命
南市弱勢童暑假午餐7/1供餐 康智勝默默付出10年不幸離世
2024/06/24 17:26

南市弱勢童暑假午餐7/1供餐 康智勝默默付出10年不幸離世

2024大溪大禧百工百業踩街 體驗沉浸式祭典
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播